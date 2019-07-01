На зависть «Мерседесу»: каким может стать ЗИС-110 нового поколения

АвтомобилиАвтопромНа зависть «Мерседесу»: каким может стать ЗИС-110 нового поколения Неужели с Aurus мы сильно поспешили? Похоже, что да. Во всяком случае, новейший ЗИС-110 мог бы оказаться гораздо круче поделки специалистов из НАМИ на тему русского «президентмобиля». Впрочем, судите сами. Мирон Горин Очередное творение представил российский автодизайнер Сергей Баринов, в свое время успешно поиздевавшийся над советскими ЗИМ, «Победа» и «Волга».Если бы проекты художника воплотились в жизнь, то наши легендарные автомобили в своих новых поколениях взорвали бы рынок. Причем не только российский.Вот, как бы выглядел будущий ЗИС-110. Согласитесь, работа заслуживает похвалы. Хотя независимые эксперты уже успели сравнить облик автомобиля с британскими Rolls-Royce и Bentley.Впрочем, до «копипаста» системы Aurus ему еще слишком далеко.Возрождение легенды: на дорогах снова появятся «Рафики»23945АвтомобилиТест-драйвВысоко сижу — далеко гляжу: первый тест-драйв LADA Granta Cross На что способен приподнятый «сарай» 7879АвтомобилиТест-драйвВысоко сижу — далеко гляжу: первый тест-драйв LADA Granta Cross На что способен приподнятый «сарай» 7879новинки рынка, автопродажи, авторынок, автозаводы, новая модель, прототипы, автосалоны, концепты1 июля 20192630