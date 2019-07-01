На зависть «Мерседесу»: каким может стать ЗИС-110 нового поколения

Вот, как бы выглядел будущий ЗИС-110. Согласитесь, работа заслуживает похвалы. Хотя независимые эксперты уже успели сравнить облик автомобиля с британскими Rolls-Royce и Bentley.

Впрочем, до «копипаста» системы Aurus ему еще слишком далеко.