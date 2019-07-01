На зависть «Мерседесу»: каким может стать ЗИС-110 нового поколения

Неужели с Aurus мы сильно поспешили? Похоже, что да. Во всяком случае, новейший ЗИС-110 мог бы оказаться гораздо круче поделки специалистов из НАМИ на тему русского «президентмобиля». Впрочем, судите сами.
Мирон Горин

Очередное творение представил российский автодизайнер Сергей Баринов, в свое время успешно поиздевавшийся над советскими ЗИМ, «Победа» и «Волга».

Если бы проекты художника воплотились в жизнь, то наши легендарные автомобили в своих новых поколениях взорвали бы рынок. Причем не только российский.

Вот, как бы выглядел будущий ЗИС-110. Согласитесь, работа заслуживает похвалы. Хотя независимые эксперты уже успели сравнить облик автомобиля с британскими Rolls-Royce и Bentley.

Впрочем, до «копипаста» системы Aurus ему еще слишком далеко.

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1 июля 2019
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