Немцы показали новый «горячий» Audi S8

Новый представительский Audi S8 оснащен 571-сильной бензиновой «восьмеркой» объемом 4 л с максимальным крутящим моментом в 800 Нм против прежних 520 л. с. и 650 Нм. Мотору аккомпанирует восьмискоростной «автомат» с 48-вольтовым стартер-генератором. Привод, разумеется, полный.

Динамические характеристики «восьмерки» пока держатися в серкрете. По умолчанию авто комплектуется пневмоподвеской и полноуправляемым шасси с активным задним дифференциалом.

Как уже было сказано, «четырехдверка» обзавелась спортивными карбон-керамическими тормозами и доработанной выпускной системой.

Внешне четвертый S8 отличается от стандартного седана шильдиком на радиаторной решетке и крышке багажника, иными воздухозаборниками, двухстволкой выхлопа и 21-дюймовыми колесными дисками особого дизайна. Европейским покупателям новинка будет доступна до конца года.

Кстати, ребята из Ингольштадта намерены выпустить Audi A8 еще и в ультрароскошной версии для соперничества с Mercedes-Maybach S-класса. Не исключено, что такой седан будет с логотипом возрожденного бренда Horch.