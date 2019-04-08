Audi A8 получил в России дизельный мотор и подешевел

Отечественные потребители получили возможность купить Audi A8 45 TDI quattro или A8 L 45 TDI quattro с 249-сильным V6 на тяжелом топливе объемом 3 л с максимальным крутящим моментов в 600 Нм. Движок работает вкупе с восьмиступенчатым «автоматом» tiptronic второго поколения и системой полного привода quattro.

Мотор помогает разогнаться премиальной «четырехдверке» до первой сотни за 6,5 с. Кстати, представители бренда утверждают, что расход горючего в смешанном цикле не превышает семи литров на 100 км пути.

Отметим, что до того Audi A8 состоятельным россиянам предлагали лишь в бензиновыми моторами: 55 TFSI quattro с движком, развивающим до 340 л. с. и 60 TFSI quattro, приводимый в движение агрегатом в 460 «лошадей», кстати, самым производительным из доступных для этой модели. Менее мощный мотор подразумевает и более привлекательный ценник.

Стандартная дизельная «А восьмая» оценивается в 6 150 000 рублей, а длиннобазная — в 6 965 000. Прайс на авто с бензиновым «сердцем» стартует от 6 245 000 «целковых».