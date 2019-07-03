Почему летом автовладельцы вынуждены постоянно и сильно переплачивать за бензин

Известно, что один и тот же объем, например, бензина АИ-95 при +30ºС примерно на 10% легче аналогичного объема того же самого бензина при −30ºС. То есть, грубо говоря, чем теплей, тем меньше молекул мы на самом деле заливаем в бак машины, приобретая на АЗС свои стандартные литры горючего.

Ведь традиционно торговля топливом идет в литрах, а не в килограммах. Если бы мы покупали бензин «на вес», подобной двусмысленности не существовало бы. А поскольку она есть, приходится иметь дело со следующей ситуацией. В 30-градусную жару нефтяники, фактически, продают нам бензин с дополнительной 10-процентной «накруткой».

Или 10-процентным недоливом — это с какой стороны посмотреть на проблему. Ведь топливная система машины при любой температуре оперирует не весом, а объемами: топливный насос поддерживает определенное давление в системе, а «мозги» мотора дозируют его впрыск, меняя время открытия клапанов форсунок. Все просто.

Только чудес не бывает: если в цилиндры при каждом такте впуска попадает физически меньше молекул горючего, то и энергии от их сгорания получается меньше. Этот эффект водитель ощущает в виде падение мощности мотора.