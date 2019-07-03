Почему летом автовладельцы вынуждены постоянно и сильно переплачивать за бензин

На самом деле летний сезон является по-настоящему жарким для торговцев бензином, получающих благодаря погоде дополнительную прибыль от продаж. Не верите? Судите сами.
Максим Строкер

Известно, что один и тот же объем, например, бензина АИ-95 при +30ºС примерно на 10% легче аналогичного объема того же самого бензина при −30ºС. То есть, грубо говоря, чем теплей, тем меньше молекул мы на самом деле заливаем в бак машины, приобретая на АЗС свои стандартные литры горючего.

Ведь традиционно торговля топливом идет в литрах, а не в килограммах. Если бы мы покупали бензин «на вес», подобной двусмысленности не существовало бы. А поскольку она есть, приходится иметь дело со следующей ситуацией. В 30-градусную жару нефтяники, фактически, продают нам бензин с дополнительной 10-процентной «накруткой».

Или 10-процентным недоливом — это с какой стороны посмотреть на проблему. Ведь топливная система машины при любой температуре оперирует не весом, а объемами: топливный насос поддерживает определенное давление в системе, а «мозги» мотора дозируют его впрыск, меняя время открытия клапанов форсунок. Все просто.

Только чудес не бывает: если в цилиндры при каждом такте впуска попадает физически меньше молекул горючего, то и энергии от их сгорания получается меньше. Этот эффект водитель ощущает в виде падение мощности мотора.

Чтобы получить недостающее, он сильнее давит на педаль газа, заставляя электронику увеличить количество впрыскиваемого топлива. При этом, само собой, заметно растет расход. Не особо заметно для автовладельца. Он, как правило, не обращает особо внимания, что ему приходится чуть чаще заезжать на АЗС.

Зато владельцы бензоколонок отлично этот момент просекают. Вы никогда не задумывались, почему каждый год нефтяные лоббисты и чиновники правительства говорят нам о весенне-летнем росте спроса на топливо, имея в виду не только дизель, на котором работает сельскохозяйственная, да и вообще вся тяжелая техника, но и бензин для легковушек, явно не принимающих никакого участия в ежегодной «битве за урожай»?

Спрос действительно растет. Только дополнительной нефти для его удовлетворения, на самом деле, добывать не нужно. Достаточно просто заправлять машины не «по литрам», а «по весу» горючего и сезонные всплески спроса на топливо для легкового транспорта снизятся до статистически ничтожных масштабов. Однако, о подобной революции «игроки нефтяного рынка» и не думают. Наоборот, всячески педалируют эту тему, используя ее как предлог для очередного повышения цен на горючее.

бензин, цены на топливо, дизельное топливо
3 июля 2019
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