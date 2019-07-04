Сколько потратили россияне на новые автомобили с начала 2019 года

Сумма, потраченная на покупку легковушек выросла, а вот продажи, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, упали на 2,2%. В этом нет ничего удивительного, ведь автостроители увеличивают ценники на свою продукцию практически в режиме нон-стоп. И если в начале года взрыв цен объяснялся ростом НДС, то причины роста прайсов на данный момент не ясны, и курс валют тут не причем: как доллар, так и евро с тех пор успели просесть относительно рубля.

Итак, десятая часть от всех потраченных денег — около 96 млрд. — ушла на покупку отечественных автомобилей. Из них 90 млрд. рублей отдали за машины LADA, а еще 6 млрд. заплатили за поделки Ульяновского автозавода.

Оставшиеся 90% емкости рынка ушли на иномарки. Как сообщает агентство «Автостат», они обошлись россиянам в 867 млрд. «целковых». Наибольшую сумму покупатели отнесли в дилерские салоны KIA — 122 млрд. А еще на первых строчках оказались Toyota (98 млрд. «деревянных»), Hyundai (₽87 млрд.) и Mercedes-Benz (71 млрд. рублей).