АВТОВАЗ наладил сборку LADA XRAY Cross с вариатором

Фото: LADA
Совсем скоро потенциальные покупатели LADA XRAY Cross — хетчбэка с увеличенным дорожным просветом и безальтернативным передним приводом — смогут выбирать между «механикой» и вариатором. Кроме того, в арсенале авто появится еще один мотор.
Светлана Ермолаева

На АВТОВАЗе стартовала сборка LADA XRAY Cross с вариатором компании Jatco. Коробка — не новая, уже устанавливается на ряд автомобилей Renault, Nissan и Mitsubishi. Она будет агрегатироваться с 1,6-литровым мотором франко-японского альянса с индексом HR-16. И хотя официально мощность агрегата пока не сообщается, мы уже знаем, что он будет развивать до 113 л. с. Дело в том, что в минувшем апреле в открытой базе «Росстандарта» появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на XRAY с этим самым вариатором, где и были прописаны характеристики движка.

Стоит напомнить, что слухи о новой коробке Jatco в оснащении вазовских авто начали ходить еще в начале 2018 года. Но тогда, дабы не выдать все свои секреты, Волжский автозавод открестился от обновки.

Сроки выхода новинки на рынок, а также ценники на нее производитель сообщит позднее. Пока же LADA XRAY Cross комплектуется безвариантно — 122-сильным мотором объемом 1,8 л, работающим вместе с пятиступенчатой «механикой». Прайс на хетч повышенной проходимости стартует от 754 900 рублей.

бензин, АВТОВАЗ, Тольятти, двигатель, новинки рынка, автопродажи, авторынок, производители, производство, ДВС, автозаводы, дешевые машины, бюджетные авто, купить машину
19 июня 2019
433