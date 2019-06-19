АВТОВАЗ наладил сборку LADA XRAY Cross с вариатором

На АВТОВАЗе стартовала сборка LADA XRAY Cross с вариатором компании Jatco. Коробка — не новая, уже устанавливается на ряд автомобилей Renault, Nissan и Mitsubishi. Она будет агрегатироваться с 1,6-литровым мотором франко-японского альянса с индексом HR-16. И хотя официально мощность агрегата пока не сообщается, мы уже знаем, что он будет развивать до 113 л. с. Дело в том, что в минувшем апреле в открытой базе «Росстандарта» появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на XRAY с этим самым вариатором, где и были прописаны характеристики движка.

Стоит напомнить, что слухи о новой коробке Jatco в оснащении вазовских авто начали ходить еще в начале 2018 года. Но тогда, дабы не выдать все свои секреты, Волжский автозавод открестился от обновки.

Сроки выхода новинки на рынок, а также ценники на нее производитель сообщит позднее. Пока же LADA XRAY Cross комплектуется безвариантно — 122-сильным мотором объемом 1,8 л, работающим вместе с пятиступенчатой «механикой». Прайс на хетч повышенной проходимости стартует от 754 900 рублей.