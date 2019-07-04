Toyota Camry и другие самые ликвидные авто в России дешевле 2 000 000 рублей

Выбор автомобиля — дело непростое. Читая статьи в журналах и на сайтах и сопоставляя их с отзывами реальных владельцев, можно сломать голову в муках, какому из претендентов отдать свой голос. Этот всем хорош, но не едет, а тот слишком дорог. Есть и те, от которых потом не избавишься…
То ли дело — статистика. Она не терпит неточностей и дает реальный расклад в любой сфере, в том числе и автомобильной. Поэтому, если не знаете за какой автомобиль проголосовать рублем, всегда обращайтесь к ее величеству аналитике. А уж она не подведет, и подскажет, какая модель сегодня в тренде у автомобилистов.
При помощи сухих цифр, специалисты агентства «Автостат» выяснили, какие автомобили в ценовом диапазоне от 1,5 до 2 млн рублей наиболее популярны у россиян. Была подсчитана средневзвешенная цена каждой модели, учитывая все ее модификации, которые были проданы на российском рынке за 5 месяцев 2019 года.
При помощи сухих цифр, специалисты агентства «Автостат» выяснили, какие автомобили в ценовом диапазоне от 1,5 до 2 млн рублей наиболее популярны у россиян. Была подсчитана средневзвешенная цена каждой модели, учитывая все ее модификации, которые были проданы на российском рынке за 5 месяцев 2019 года.
Лидером «горячей десятки» стал седан Toyota Camry с результатом в 13319 штук. Его средневзвешенная цена составила ровно 2 млн рублей. Второе место, с ценой в 1,76 млн рублей, закрепил за собой корейский кроссовер KIA Sportage, который разошелся тиражом в 13221 единицу. На третьем месте — Volkswagen Tiguan. Его средний ценник составил порядка 2 млн рублей, а продажи — 13060 единиц.
Toyota RAV4 разошелся тиражом в 10657 единиц, что позволило занять кроссоверу четвертую строчку рейтинга. Цена на «Рафик» незначительно превысила отметку в 2 млн руб. Так же в первую пятерку вошел седан KIA Optima стоимостью 1,72 млн рублей и результатом продаж — 9880 штук.
В ТОП-10 также вошли: Hyundai Tucson (9445 ед.) стоимостью 1,69 рублей, Nissan Qashqai (9193 ед.), средневзвешенная цена которого составила 1,64 млн рублей, а также Mitsubishi Outlander (9103 ед.), Nissan X-Trail (8607 ед.) и Mazda CX-5 (7484 ед.), средняя цена на которые — порядка 2 млн рублей.