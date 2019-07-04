Toyota Camry и другие самые ликвидные авто в России дешевле 2 000 000 рублей

То ли дело — статистика. Она не терпит неточностей и дает реальный расклад в любой сфере, в том числе и автомобильной. Поэтому, если не знаете за какой автомобиль проголосовать рублем, всегда обращайтесь к ее величеству аналитике. А уж она не подведет, и подскажет, какая модель сегодня в тренде у автомобилистов.

При помощи сухих цифр, специалисты агентства «Автостат» выяснили, какие автомобили в ценовом диапазоне от 1,5 до 2 млн рублей наиболее популярны у россиян. Была подсчитана средневзвешенная цена каждой модели, учитывая все ее модификации, которые были проданы на российском рынке за 5 месяцев 2019 года.

При помощи сухих цифр, специалисты агентства «Автостат» выяснили, какие автомобили в ценовом диапазоне от 1,5 до 2 млн рублей наиболее популярны у россиян. Была подсчитана средневзвешенная цена каждой модели, учитывая все ее модификации, которые были проданы на российском рынке за 5 месяцев 2019 года.