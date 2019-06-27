Кроссовер или хетчбэк: официально представлен новейший KIA XCeed

Новейший KIA XCeed стал четвертым представителем семейства «Сидов». Сам производитель говорит о модели как о городском кроссовере, но по сути, это хетчбэк с увеличенным клиренсом. При этом XCeed внешне отличается от своих собратьев довольно серьезно.
Авто получило по иному оформленную решетку радиатора, другие бамперы, покатую линию крыши в стиле фастбэков, оригинальную оптику и хищный профиль. Сохранив колесную базу в 2650 мм, новый кросс-хетч длиннее обычного Ceed за счет увеличенных переднего и заднего свесов. В длину модель достигает 4395 мм (+85 мм). Кроме того, новинка шире на 26 мм (1826 мм). Ну и, конечно, подрос клиренс до 184 мм (+42 мм).
«Икссид» может похвастать 12-ю вариантами окраски кузова. Причем один из них — эксклюзивный песочно-желтый, имеющийся только у этой модели.