Кроссовер или хетчбэк: официально представлен новейший KIA XCeed

Фото: KIA
Корейцы представили новейший KIA XCeed. Автомобиль создавали художники дизайн-студии бренда во Франкфурте-на-Майне. Новинка берет курс на Россию.
Светлана Ермолаева

Новейший KIA XCeed стал четвертым представителем семейства «Сидов». Сам производитель говорит о модели как о городском кроссовере, но по сути, это хетчбэк с увеличенным клиренсом. При этом XCeed внешне отличается от своих собратьев довольно серьезно.

Авто получило по иному оформленную решетку радиатора, другие бамперы, покатую линию крыши в стиле фастбэков, оригинальную оптику и хищный профиль. Сохранив колесную базу в 2650 мм, новый кросс-хетч длиннее обычного Ceed за счет увеличенных переднего и заднего свесов. В длину модель достигает 4395 мм (+85 мм). Кроме того, новинка шире на 26 мм (1826 мм). Ну и, конечно, подрос клиренс до 184 мм (+42 мм).

«Икссид» может похвастать 12-ю вариантами окраски кузова. Причем один из них — эксклюзивный песочно-желтый, имеющийся только у этой модели.

По умолчанию XCeed комплектуется мультимедийной системой с восьмидюймовым монитором и навигацией. За доплату можно поставить экран в 10,25 дюйма. Кроме того, среди опций есть двухзонный климат-контроль, боковые зеркала с электроприводом, а также подогрев «лобовухи», руля и задних кресел.

Не обделили хетчбэк повышенной проходимости и продвинутыми системами активной безопасности: адаптивный круиз-контроль, ассистент, помогающий двигаться в пробке, контроль слепых зон, помощник, удерживающий машину в заданной полосе движения — все здесь.

В распоряжении KIA XCeed три бензиновых мотора: литровая «тройка» мощностью 120 л. с., уже знакомые нам 140-сильная 1,4-литровая «турбочетверка» и движок объемом 1,6 л, развивающий до 204 «лошадей». Будут и дизели — с отдачей в 115 и 136 сил.

Из коробок передач — шестиступенчатая «механика» и семискоростной «робот» с двумя сцеплениями.

Привод… А вот с приводом — вопрос. Ранее ходили слухи, чтоон будет, как передним, так и полным, но разработчики пока об этом умалчивают: то ли готовят сюрприз, то ли не хотят разочаровывать.

Сборка «корейца» стартует в августе на заводе в словацком Жилине, там, где уже производят KIA Ceed, Ceed SW и ProCeed. В европейские шоу-румы авто приедет в третьем квартале, а российским покупателям придется подождать. Сколько — покажет время.

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27 июня 2019
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