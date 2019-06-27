Кроссовер или хетчбэк: официально представлен новейший KIA XCeed

По умолчанию XCeed комплектуется мультимедийной системой с восьмидюймовым монитором и навигацией. За доплату можно поставить экран в 10,25 дюйма. Кроме того, среди опций есть двухзонный климат-контроль, боковые зеркала с электроприводом, а также подогрев «лобовухи», руля и задних кресел.

Не обделили хетчбэк повышенной проходимости и продвинутыми системами активной безопасности: адаптивный круиз-контроль, ассистент, помогающий двигаться в пробке, контроль слепых зон, помощник, удерживающий машину в заданной полосе движения — все здесь.

В распоряжении KIA XCeed три бензиновых мотора: литровая «тройка» мощностью 120 л. с., уже знакомые нам 140-сильная 1,4-литровая «турбочетверка» и движок объемом 1,6 л, развивающий до 204 «лошадей». Будут и дизели — с отдачей в 115 и 136 сил.

Из коробок передач — шестиступенчатая «механика» и семискоростной «робот» с двумя сцеплениями.

Привод… А вот с приводом — вопрос. Ранее ходили слухи, чтоон будет, как передним, так и полным, но разработчики пока об этом умалчивают: то ли готовят сюрприз, то ли не хотят разочаровывать.

Сборка «корейца» стартует в августе на заводе в словацком Жилине, там, где уже производят KIA Ceed, Ceed SW и ProCeed. В европейские шоу-румы авто приедет в третьем квартале, а российским покупателям придется подождать. Сколько — покажет время.