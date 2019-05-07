На что обратить внимание, выбирая полноприводный автомобиль с пробегом

Спросите владельца полноприводного кроссовера или внедорожника, почему он выбрал модификацию с четырьмя ведущими колесами, и вразумительного ответа, вероятнее всего, не услышите. Скорее всего, собеседник начнет цитировать рекламную брошюру, упоминая про устойчивость на зимних дорогах, форсирование сугробов и «тачку для мужиков». Хотя и не перевелись еще те, кто использует свои полноприводные машины по назначению, время от времени съезжая на бездорожье.

ТЯЖЕЛОЕ ДЕТСТВО

Как ни странно, но покупать подержанную машину с полным приводом лучше как раз у тех, кто приобрел ее, будучи очарованным сладкими речами маркетологов. Почему? Да потому что эксплуатируют они своих «ласточек» исключительно в городских условиях. Иными словами, автомобиль не подвергается повышенным нагрузкам, что, само собой, для вас — покупателя «буэшки» — огромный плюс.