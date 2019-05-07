На что обратить внимание, выбирая полноприводный автомобиль с пробегом

Благодаря стараниям маркетологов полноприводные автомобили — в частности, кроссоверы и внедорожники — набирают все большую популярность. Но ценники новых машин с четырьмя ведущими довольно «кусачие», и потому многие водители отправляются на поиски вожделенного «проходимца» на вторичный рынок. На что обратить внимание, присматриваясь к полноприводной «бэушке», подскажет портал «АвтоВзгляд».
Спросите владельца полноприводного кроссовера или внедорожника, почему он выбрал модификацию с четырьмя ведущими колесами, и вразумительного ответа, вероятнее всего, не услышите. Скорее всего, собеседник начнет цитировать рекламную брошюру, упоминая про устойчивость на зимних дорогах, форсирование сугробов и «тачку для мужиков». Хотя и не перевелись еще те, кто использует свои полноприводные машины по назначению, время от времени съезжая на бездорожье.
ТЯЖЕЛОЕ ДЕТСТВО
Как ни странно, но покупать подержанную машину с полным приводом лучше как раз у тех, кто приобрел ее, будучи очарованным сладкими речами маркетологов. Почему? Да потому что эксплуатируют они своих «ласточек» исключительно в городских условиях. Иными словами, автомобиль не подвергается повышенным нагрузкам, что, само собой, для вас — покупателя «буэшки» — огромный плюс.
ДИНОЗАВРАМ СКАЖЕМ «НЕТ»
Если полноприводная машина снится вам едва ли не каждую ночь, но бюджета хватает только на Toyota RAV4 первого поколения или «третий» Mitsubishi Pajero, выпущенные в прошлом веке, то покупку лучше отложить. Только представьте, что, возможно, пришлось пережить такому автомобилю за 20 лет своего существования. Наверняка, он сменил не одного владельца. А в числе бывших хозяев обязательно найдется тот, кто гонял «вездеход» и в хвост, и в гриву.
ТАЙНОЕ СТАНЕТ ЯВНЫМ
Допустим, вы нашли на просторах интернета любопытный полноприводный вариант. Во время осмотра собственник сказал, что максимальные нагрузки, которым подвергалась машина за все время — это поездки на дачу по легкому бездорожью. Однако его рассказ противоречил «вещдокам»: песчинкам, пыли и подозрительным грязевым разводам в салоне авто и под капотом. Купите ли вы такой экземпляр? Правильно, не стоит — с «забитым» движком долго не проездите.
Разумеется, не нужно прекращать переговоры с владельцами сразу же после их слов «да, с дороги съезжал». Офф-роуд приключения — это неплохо, особенно если у водителя голова на плечах. Ответственные шоферы, понимая, что авто эксплуатируется в более жестких условиях, уделяют обслуживанию особое внимание: чаще меняют моторное масло, регулярно проводят профилактические диагностики. Но заглянуть в сервисную книжку все же стоит — дабы убедиться, что «ваш» продавец именно такой.
СМОТРИ В ОБА
Наконец, переходим к заключительному этапу возможной сделки — тщательной проверке автомобиля на подъемнике. Понятно, что любую подержанную машину нужно пристально осматривать перед покупкой и желательно не только своими глазами, но и глазами диагноста. Что же до полноприводных авто — внедорожников и кроссоверов — так им стоит уделить особое внимание из-за их, опять же, вероятного «опыта». Не жалейте денег на проверку и настоящего специалиста: ремонт авто выйдет дороже.