Сколько денег потратили россияне на люксовые автомобили за полгода

Наибольшая сумма ушла на приобретение Mercedes-Benz S-класса — 7,65 млрд. рублей. За указанный период было продано 953 таких авто. Напомним, ценник на немецкий седан стартует от 7 720 000 «деревянных».

Вторую строчку рейтинга, составленного агентством «Автостат-Инфо», занимает BMW 7-й серии. «Баварцы», на чью покупку выложили 1,86 млрд., разошлись тиражом в 298 экземпляров. «Четырехдверка» в базе оценивается в 5 680 000 рублей.

Далее следует Audi A5 (1,54 млрд. «целковых», 499 автомобилей). Четвертым и пятым пунктом прописались Porsche Panamera (1,4 млрд., 165 экземпляров) и Bentley Continental GT (1,3 млрд. рублей, 71 единица) соответственно.

Затем по порядку идут: BMW 6-й серии GT (1 млрд., 251 машина), BMW 8-й серии (825 млн., 111 машин) и Audi A8 (794 млн. рублей, 123 штуки).

Любопытно, но в этот хит-парад затесался и недавно переродившийся в новом поколении KIA K900 с претензией на премиальность (₽746 млн., 247 авто). А десятку лидеров замыкает Rolls-Royce Cullinan (725 млн., 29 кроссоверов).

Напомним, что за это время общая сумма, пошедшая у россиян на новые легковые машины, доросла до 766 млрд. рублей, что на 10% больше показателя годичной давности.