В России отзывают более 2000 пожароопасных Porsche Panamera

Сервисную кампанию организовали для машин, проданных с декабря 2010 года по октябрь 2017 года, с плохо защищенным от влаги контрольным блоком вентилятора климатической установки. Причем вероятность замыкания не зависит от того, включено ли зажигание или нет. Проблема серьезна на столько, что дефектные Porsche Panamera даже рекомендовано не парковать рядом с другими машинами или вблизи от зданий.

Чтобы оперативно понять, подпадает ли конкретный автомобиль под отзыв, нужно зайти на сайт «Росстандарта» в раздел «Документы», где в открытом доступе есть перечень VIN бракованных машин. Если после сверки один из идентификационных номеров из списка совпадает с тем, что в ПТС, нужно без промедления связаться с ближайшим дилером и записаться на ремонт. Там блок управления проверят и заменят на кондиционный. Запчасти и работу, связанную с проблемой, производитель предоставит бесплатно.