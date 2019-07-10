Поправка принята: за непропуск «Скорой» во дворе оштрафуют на 80 000 рублей и «посадят» на 4 года

Во втором чтении Госдума приняла поправки, резко усиливающие ответственность за создание помех медику при оказании врачебной помощи. Напомним, одобрение во втором чтении означает, что законопроект через какое-то время вступит в силу в практически таком же виде.

Следовательно, в самое ближайшее время Уголовный кодексе пополнится новой статьей — 124.1 — «Воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной деятельности медицинского работника по оказанию медицинской помощи». Под нее, помимо прочих, попадут водители, отказывающиеся дать дорогу машине скорой помощи, пробирающейся к подъезду больного по узким дворовым проездам.

Такой упрямец заплатит штраф до 80 000 рублей и может даже сесть в тюрьму на 2 года, если из-за его действий был причинен тяжкий вред здоровью пациента. А если «скорая» по причине дорожного конфликта не успела и человек умер до ее приезда, то «непропускальщику» грозит уже до 4 лет лишения свободы.