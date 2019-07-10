Поправка принята: за непропуск «Скорой» во дворе оштрафуют на 80 000 рублей и «посадят» на 4 года

Депутаты одобрили поправки в Уголовный и Административный кодексы, серьезно увеличивающие наказания всем, кто мешает врачу оказывать любую медицинскую помощь больному.
Максим Строкер

Во втором чтении Госдума приняла поправки, резко усиливающие ответственность за создание помех медику при оказании врачебной помощи. Напомним, одобрение во втором чтении означает, что законопроект через какое-то время вступит в силу в практически таком же виде.

Следовательно, в самое ближайшее время Уголовный кодексе пополнится новой статьей — 124.1 — «Воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной деятельности медицинского работника по оказанию медицинской помощи». Под нее, помимо прочих, попадут водители, отказывающиеся дать дорогу машине скорой помощи, пробирающейся к подъезду больного по узким дворовым проездам.

Такой упрямец заплатит штраф до 80 000 рублей и может даже сесть в тюрьму на 2 года, если из-за его действий был причинен тяжкий вред здоровью пациента. А если «скорая» по причине дорожного конфликта не успела и человек умер до ее приезда, то «непропускальщику» грозит уже до 4 лет лишения свободы.

Другая поправка вносится в КоАП. Авторы законопроекта, а их набралось более 60 депутатов ГД и членов Совфеда, решили в разы ужесточить меры для водителей, не пропускающих на трассе не только «Скорую» помощь", но и вообще, любой транспорт экстренных служб в соответствующей раскраске и с включенным синим маячком.

Сейчас по статье 12.17 КоАП за непредоставление преимущества проезда таких машин полагается 500 рублей штрафа, либо лишение «прав» на 3 месяца. Депутаты же решили, что этого очень мало.

Когда их поправку в конце концов подпишет Президент, за это же нарушение с автолюбителей будут драть до 5000 рублей штрафа или лишать их «прав» уже на 12 месяцев.

превышение скорости, штрафы, лишение прав, ПДД, госдума, мигалки
10 июля 2019
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