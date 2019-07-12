Десять самых ходовых автомобилей среднего класса в России

Лидером рейтинга «легковушек» D-сегмента стал KIA Optima, разлетевшийся за пять месяцев с января по май тиражом в 8245 экземпляров. Авто прибавило в продажах относительно прошлого года на 30,6%.

Напомним, что в отечественной продуктовой линейке седан представлен с тремя моторами — на выбор. Его вооружили «атмосферниками» объемом 2 л и 2,4 л мощностью 150 и 188 л. с. соответственно. Имеется еще и двухлитровый турбированный движок с отдачей в 245 «лошадей». Авто в базовой комплектации оценивается в 1 344 900 рублей.

Второе место занял Hyundai Sonata с продажами в 2387 единиц и ростом популярности в 38%. Третья строчка досталась японской Mazda6: она пришлась по вкусу 2149 покупателям с положительной динамикой в 1,5%.

Четвертой значится BMW 3-й серии. За премиальные седаны проголосовали рублем 2035 россиян (+60%). Первую пятерку замыкает Mercedes-Benz C-класса (1640 машин, +21%).

Далее по порядку в хит-параде, составленном специалистами агентства «Автостат-Инфо», следуют: Volkswagen Passat (769 автомобилей, −23%), Audi A4 (764 машины, +34%), универсал Subaru Outback (362 авто, −32%), Ford Mondeo (334 штуки, −60,5%) и BMW 3-й серии GT (189 экземпляров, +1,6%).