Имеют ли право инспекторы ГИБДД дежурить на личном автомобиле

Фото https://wylsa.com
В разгар отпусков и дачного сезона на трассах страны заметно активизировались сотрудники ГИБДД, и некоторые из них охотятся за водителями, тщательно маскируя служебные машины в кустах. В связи с этим у многих автолюбителей возникает вопрос: а имеют ли право стражи порядка вообще дежурить без патрульного транспорта? Из той же серии еще один вопрос: могут ли они использовать на службе свои личные автомобили?
Иван Флягин

Пункт 2.4. ПДД перечисляет должностные лица, уполномоченные останавливать транспортные средства, и никаких упоминаний об обязательном наличии рядом с ними автомобиля там нет. Кроме того, согласно пункту 60 Административного регламента ГИБДД, надзор за дорожным движением может осуществляться

1) в пешем порядке,

2) на патрульном автомобиле (как в движущемся, так и в припаркованном),

3) на стационарном посту.

Так что, если машина полицейского вне вашего поля зрения, то это вовсе не повод игнорировать требования об остановке. При этом нет никакой разницы, где происходит дело — в городе или вне населенного пункта — остановиться вы обязаны в любом случае.

В то же время, при использовании стражем порядка патрульного автомобиля со специальной цветографической схемой, его размещение в стационарном положении должно осуществляться таким образом, чтобы он был отчетливо виден участникам дорожного движения.

С одной стороны, вопрос с запретом маскровки служебного транспорта вроде бы исчерпан. Но в том же документе пристуствует оговорка: на аварийно-опасных участках дороги, а также при контроле автотранспорта с использованием средств фото-, видеофиксации патрульный автомобиль может размещаться в местах с видимостью, ограниченной естественными переломами рельефа местности, поворотами дороги, а также элементами обустройства улично-дорожной сети. Так что в случае с правомерностью маскировки патрульного авто мы имеем дело с очередным противоречием в формулровках регламента, разрешить которое может только суд.

Что касается автомобилей без специальной цветографической схемы, которые ничем не отличаются от гражданских, то на них также допускается патрулирование, но во взаимодействии с другими нарядами, несущими службу на полицейских машинах с опознавательными знаками.

В любом случае это не должны быть личные авто сотрудников ГИБДД, так как пункт 61 Администативного регламента запрещает использование транспортных средств, не относящихся к патрульным.

Если у водителя все-таки закралось подозрение, что машина у гаишника не служебная, а личная, то он может написать заявление в местное ГИБДД с запросом о проверке этого факта. Только в качестве доказательства следует приложить к документу соотвествующие фото или видеозапись подозрительного авто.

автоправо, ПДД, КоАП, произвол ГАИ, безопасность дорожного движения, ГИБДД, мошенничество, коррупция
12 июля 2019
140