Имеют ли право инспекторы ГИБДД дежурить на личном автомобиле

Пункт 2.4. ПДД перечисляет должностные лица, уполномоченные останавливать транспортные средства, и никаких упоминаний об обязательном наличии рядом с ними автомобиля там нет. Кроме того, согласно пункту 60 Административного регламента ГИБДД, надзор за дорожным движением может осуществляться

1) в пешем порядке,

2) на патрульном автомобиле (как в движущемся, так и в припаркованном),

3) на стационарном посту.

Так что, если машина полицейского вне вашего поля зрения, то это вовсе не повод игнорировать требования об остановке. При этом нет никакой разницы, где происходит дело — в городе или вне населенного пункта — остановиться вы обязаны в любом случае.

В то же время, при использовании стражем порядка патрульного автомобиля со специальной цветографической схемой, его размещение в стационарном положении должно осуществляться таким образом, чтобы он был отчетливо виден участникам дорожного движения.