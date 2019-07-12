Отечественные «бэушки» теряют популярность на российском рынке

Фото: vesta-lada.com
В России с января по май на вторичном рынке было продано больше 2 000 000 автомобилей. Относительно прошлого года реализация «бэушек» просела не сильно — всего на 0,7%. А вот популярность подержанных отечественных машин упала посерьезнее.
Светлана Ермолаева

За пять месяцев «россиянки» с пробегом разошлись тиражом в 562 000 экземпляров, что на 4,3% ниже показателя годичной давности. Сократилась и доля машин отечественных брендов среди общего объема б/у автомобилей с 28,5% до 27,5%. Наиболее популярные российские марки — LADA, UAZ и ГАЗ.

Напомним, что рынок новых машин в России тоже начал свое падение, которое грозит стать затяжным. Эксперты уверены, что, как минимум, до конца года положительной динамики ждать не стоит.

Так, за указанное время наши соотечественники купили 677 570 новых «легковушек» и легких грузовиков и фургонов, что на 2,2% меньше, чем год назад.

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12 июля 2019
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