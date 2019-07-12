Оштрафуют ли за то, что «моргал дальним», предупреждая о засаде ГИБДД

В условиях дальней дороги грех не проявить шоферскую солидарность и не предупредить собрата-автомобилиста на «встречке», что впереди его вот-вот ждет встреча с мобильной «треногой» или с патрулем ГИБДД.

Для этого используется проверенный десятилетиями и понятный всем способ — кратковременные включения дальнего света фар, обиходе называемый «поморгать дальним». Сотрудникам ДПС, которым из-за этого становится намного труднее составлять нужное начальству количество штрафных протоколов это, конечно, не нравится.

Причем особо наглые из них не гнушаются даже попытками штрафовать таких водителей-«моргальщиков» под надуманными предлогами. Например, за нарушение правил использования световых приборов — на 500 рублей по статье 12.20 КоАП. На самом деле, нигде — ни в ПДД, ни в КоАП — вообще не упоминается «моргание», «мигание» или какой-то подобный термин. А что не запрещено, то, как известно разрешено.

Кроме того, в пункте 19.11 Правил дорожного движения прямо сказано: «Для предупреждения об обгоне вместо звукового сигнала или совместно с ним может подаваться световой сигнал, представляющий собой кратковременное переключение фар с ближнего на дальний свет».