Оштрафуют ли за то, что «моргал дальним», предупреждая о засаде ГИБДД

Короткое включение-выключение — «моргание» — дальнего света фар ясным днем обычно говорит водителям встречного транспорта о наличии впереди либо полицейской засады, либо мобильной камеры автоматической фиксации. Что могут сделать сотрудники ГИБДД тому, кто выдает их местоположение потенциальным «жертвам»?
Максим Строкер

В условиях дальней дороги грех не проявить шоферскую солидарность и не предупредить собрата-автомобилиста на «встречке», что впереди его вот-вот ждет встреча с мобильной «треногой» или с патрулем ГИБДД.

Для этого используется проверенный десятилетиями и понятный всем способ — кратковременные включения дальнего света фар, обиходе называемый «поморгать дальним». Сотрудникам ДПС, которым из-за этого становится намного труднее составлять нужное начальству количество штрафных протоколов это, конечно, не нравится.

Причем особо наглые из них не гнушаются даже попытками штрафовать таких водителей-«моргальщиков» под надуманными предлогами. Например, за нарушение правил использования световых приборов — на 500 рублей по статье 12.20 КоАП. На самом деле, нигде — ни в ПДД, ни в КоАП — вообще не упоминается «моргание», «мигание» или какой-то подобный термин. А что не запрещено, то, как известно разрешено.

Кроме того, в пункте 19.11 Правил дорожного движения прямо сказано: «Для предупреждения об обгоне вместо звукового сигнала или совместно с ним может подаваться световой сигнал, представляющий собой кратковременное переключение фар с ближнего на дальний свет».

А в пункте 19.2 ПДД говорится о том, что если встречный автомобиль слепит вас своим «дальним», вы можете попросить его переключиться на ближний свет «периодическим переключением света фар».

Собственно, только в этих пунктах глава 19 ПДД «Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами» о каких-либо намеках на «моргание» и упоминает.

Поэтому, даже если нехороший сотрудник ГИБДД «докопался» до вас по поводу «мигания дальним светом» вы всегда можете ответить ему, либо что предупреждали соседей по потоку, что собираетесь идти на обгон (если он разрешен в этом месте), либо что просили таким образом водителя встречного авто перестать вас слепить фарами.

Ну и что, что это происходило в яркий полдень — вы имеете на это полное право.

Если же рьяный служивый все равно выпишет вам протокол за «нарушение правил пользования внешними световыми приборами», обязательно впишите в него в соответвующей графе пояснений один из вышеизложенных вариантов, объясняющих ваш поступок.

Пусть над юридической безграмотностью придорожного полицейского посмеется и его начальство тоже.

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12 июля 2019
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