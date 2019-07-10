Новый Hyundai Creta готовится к выходу на рынок

Фото: sina.com.cn
Компактный кроссовер Hyundai Creta, именованный на других рынках как ix25, готовится сменить поколение: наверняка это подстегнет интерес покупателей. Новинку, чей прототип был представлен в апреле на моторшоу в Шанхае, уже удалось поймать на дороге общего пользования.
Светлана Ермолаева

Hyundai Creta/ix25 новой генерации в точности повторяет шоу-кар. Автомобиль получил яркую внешность, где не последнюю роль сыграла многоэтажная оптика и новая решетка радиатора.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», кроссовер подрастет: в длину — на 30 мм, растянув при этом колесную базу на 20 мм.

Автомобиль оснастят 1,4-литровым мотором мощностью 130 л. с., в пару к которому определят шестискоростной «автомат». Правда, речь идет о внутреннем рынке южнокорейского бренда, куда выведут модель в августе.

Стоит ли ожидать свежий «паркетник» у российских дилеров — определенно, да. Вопрос — когда?

Напомним, что сейчас Hyundai Creta — самый популярный у наших соотечественников кроссовер. За последние полгода его выбрали 34 629 покупателя, что на 4,2% больше прошлогодних продаж. Ценник начинается от 957 000 рублей.

Кстати, вскоре с бестселлером за популярность поборется совершенно новый KIA Seltos. Правда, этот «кореец» будет досупен в России не раньше следующего года.

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10 июля 2019
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