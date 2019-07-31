KIA прекращает продажи в России дизельного кроссовера Sportage

Дизельная модификация KIA Sportage готовится покинуть салоны российских дилеров марки. Об этом порталу «АвтоВзгляд» сообщил собственный источник в российском офисе бренда. Сейчас двухлитровый 185-сильный дизельный двигатель устанавливается лишь в топовой комплектации Sportage — вместе с 8-ступенчатым «автоматом», полным приводом и богатым набором опций. Стоимость кроссовера в такой конфигурации составляет 2,3 млн. рублей.

Видимо, из-за немалой цены дизельные Sportage пользуются минимальным спросом у покупателей. С уходом этой комплектации из отечественныхшоу-румов KIA, топовым станет Sportage с бензиновым 2,4-литровым 183-сильным двигателем, 6-ступенчатой АКП и полным приводом.

Характерно, что цена этой модификации кроссовера всего на 30 000 рублей дешевле, чем у уходящей с рынка дизельной версии, а именнно 2,27 млн. рублей.

Сейчас дизельный KIA Sportage пока еще можно обнаружить на официальном российском сайте KIA. Скорее всего, он останется там до тех пор, пока не будут реализованы складские остатки модели.