Самые продаваемые дизельные автомобили в России

Вершину первой десятки рейтинга продаж, куда, к слову сказать, попали в большинстве своем лишь кроссоверы и внедорожники, занял Mitsubishi Pajero Sport. За популярный у россиян японский «вездеход» с дизельным мотором рублем проголосовали 3629 покупателей.

Напомним, что Pajero Sport предложен со 181-сильным двигателем объемом 2,4 л. Цена на такой автомобиль, оснащенный шестиступенчатой «механикой», стартует от 2 379 000 рублей.

На второй строчке прописался еще один «японец» — Toyota Land Cruiser Prado, разошедшийся тиражом в 3563 экземпляров. А третье место досталось бюджетному «паркетнику» Renault Duster с показателем в 2851 авто.

Четвертым и пятым пунктом следуют два «корейца» — кроссоверы Hyundai Santa Fe (2695 единиц) и KIA Sorento (2481 штука) соответственно. Далее, по подсчетам специалистов «Автостата», по порядку идут: Toyota Land Cruiser 200 (2358 внедорожников), премиальный седан BMW 5-серии (2186 машин), Skoda Kodiaq (2131 автомобиль), BMW Х5 (1791 экземпляр) и Volkswagen Touareg (1699 авто).