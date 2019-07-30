Рекордсмен: серийный Mitsubishi Pajero Sport покорил Эльбрус

Фото: Mitsubishi
Популярный в России внедорожник Mitsubishi Pajero Sport записался в альпинисты. Автомобиль в серийном варианте успешно совершил подъем на Эльбрус без посторонней помощи и ремонта. Портал «АвтоВзгляд» узнал подробности этого восхождения.
Светлана Ермолаева

Полностью название рекорда звучит так: «Наибольшая высота, набранная серийным автомобилем при старте из самой нижней точки РФ (в границах РФ)». Это означает, что Mitsubishi Pajero Sport с 2,4-литровым дизелем мощностью 181 л. с. под капотом и со штатным оборудованием пустился в путь с пляжа на берегу Каспийского моря недалеко от дагестанского села Крайновка. На старте зафиксировали отрицательную высоту над уровнем моря в 30 м.

«Японец» за 7 часов преодолел 480 км по равнине к подножию горной вершины. Затем экипажу «вездехода» понадобилось еще 6 часов для подъема на Эльбрус. Автомобиль забрался выше станции Гарабаши на высоту в 3860 метров над уровнем моря. Так что суммарный перепад высот оказался чуть меньше 3900 метров.

Добавим, рекордный заезд был сделан по всем правилам с наблюдателями из числа сотрудников местной администрации, МЧС и национального парка «Приэльбрусье». Официальная регистрация рекорда намечена на конец сентября.

Отметим, что кроме вышеупомянутой дизельной «четверки», Pajero Sport на выбор комплектуется и трехлитровым бензиновой «шестеркой» мощностью 209 «лошадей». В базе «проходимец» оценивается в 2 379 000 рублей.

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30 июля 2019
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