Рекордсмен: серийный Mitsubishi Pajero Sport покорил Эльбрус

Полностью название рекорда звучит так: «Наибольшая высота, набранная серийным автомобилем при старте из самой нижней точки РФ (в границах РФ)». Это означает, что Mitsubishi Pajero Sport с 2,4-литровым дизелем мощностью 181 л. с. под капотом и со штатным оборудованием пустился в путь с пляжа на берегу Каспийского моря недалеко от дагестанского села Крайновка. На старте зафиксировали отрицательную высоту над уровнем моря в 30 м.

«Японец» за 7 часов преодолел 480 км по равнине к подножию горной вершины. Затем экипажу «вездехода» понадобилось еще 6 часов для подъема на Эльбрус. Автомобиль забрался выше станции Гарабаши на высоту в 3860 метров над уровнем моря. Так что суммарный перепад высот оказался чуть меньше 3900 метров.