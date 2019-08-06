Российский авторынок замедлил свое падение

Тройка лидеров прошедшего месяца, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), осталась прежней. Первая строчка досталась LADA с продажами в 29 486 единиц, повторившей прошлогодний результат. За АВТОВАЗом следует KIA и Hyundai, чьи авто разлетелись тиражом в 18 811 (+2%) и 13 849 (-4%) экземпляров соответственно.

Четвертое место занял по обычаю Renault с довольно внушительным ростом объемов по сравнению с конкурентами. За «французов» рублем проголосовали 11 765 россиян (+12%). А вот пятым пунктом идет Toyota с показателем в 9367 «легковушек» (-4%), сместившая на одну строку вниз Volkswagen, чьи дилеры реализовали 8328 автомобилей (-3%).

Рейтинг с седьмого по десятое место выглядит следующим образом: Skoda (7307 авто, +10%), «Группа ГАЗ» (5139 машин, +1%), Nissan (3980 единиц, −33%) и премиальный Mercedes-Benz (3469 экземпляров, +12%).

Стоит отметить, что Ford, покинувший рынок легковых авто, уже не входит в ТОП-10 хит-парада. С продажами коммерческого «Транзита» бренд прописался 20-м пунктом (953 автомобиля, +4%), а с реализацией остатков «легковушек» — на 26-м (514 штук, −83%).