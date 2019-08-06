Российский авторынок замедлил свое падение

Фото: www.homify.in
Российский рынок новых легковых авто и легкого коммерческого транспорта уже четвертый месяц подряд продолжает катиться вниз, показывая отрицательную динамику. Так, в июле в руки покупателей было отдано 139 968 машин, что на 2,4% меньше показателей прошлого года. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, автомобили каких брендов больше всего интересовали отечественных покупателей.
Светлана Ермолаева

Тройка лидеров прошедшего месяца, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), осталась прежней. Первая строчка досталась LADA с продажами в 29 486 единиц, повторившей прошлогодний результат. За АВТОВАЗом следует KIA и Hyundai, чьи авто разлетелись тиражом в 18 811 (+2%) и 13 849 (-4%) экземпляров соответственно.

Четвертое место занял по обычаю Renault с довольно внушительным ростом объемов по сравнению с конкурентами. За «французов» рублем проголосовали 11 765 россиян (+12%). А вот пятым пунктом идет Toyota с показателем в 9367 «легковушек» (-4%), сместившая на одну строку вниз Volkswagen, чьи дилеры реализовали 8328 автомобилей (-3%).

Рейтинг с седьмого по десятое место выглядит следующим образом: Skoda (7307 авто, +10%), «Группа ГАЗ» (5139 машин, +1%), Nissan (3980 единиц, −33%) и премиальный Mercedes-Benz (3469 экземпляров, +12%).

Стоит отметить, что Ford, покинувший рынок легковых авто, уже не входит в ТОП-10 хит-парада. С продажами коммерческого «Транзита» бренд прописался 20-м пунктом (953 автомобиля, +4%), а с реализацией остатков «легковушек» — на 26-м (514 штук, −83%).

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6 августа 2019
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