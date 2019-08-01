Renault Duster и еще 4 бестселлера, разоряющих владельцев на ремонте

На вторичном рынке много популярных моделей с небольшим пробегом и приемлемой ценой. На первый взгляд, покупка такого экземпляра кажется заманчивой. Не спешите! Многие из них скрывают серьезные конструктивные дефекты. Портал «АвтоВзгляд» выбрал самые проблемные версии популярных машин.
Сверхпопулярный кроссовер слывет очень надежным. Действительно, многие его узлы верой и правдой служат долгие годы. Но вот дизельный мотор Renault 1.5 dCi, может подкинуть столько сюрпризов, что владельца хватит кондрашка.
Топливная аппаратура чувствительна к качеству солярки, а она у нас не всегда соответствует всем требованиям. Если на машине стоят пьезоэлектрические форсунки фирмы Delphi — стоит напрячься. Обычно они не выхаживают и 10 000 км. А еще у мотора ломается турбина, прогорают поршни, выходят из строя датчики наддува.
Многие проблемы французы решили в 2008 году, проведя модернизацию, но все равно с этим дизелем надо быть осторожнее. Лучше уж выбирать Duster с бензиновым мотором. У них проблем меньше.
Skoda Octavia
Лифтбек не даром ценили таксисты за надежную ходовую часть. Но что такое ремонт ходовой, по сравнению с «капиталкой» мотора! Упаси вас купить на вторичном рынке автомобиль с двигателем 1,4 TSI. Этот наддувный агрегат серии EA111 начали ставить на «Октавию» c 2008 года. Годом ранее он получил две престижные премии — «Двигатель года» и «Инновация года». Пусть это не вводит в заблуждение. Технически сложный агрегат слывет очень проблемным.
Цепь ГРМ изнашивается уже к 60 000 км. Из-за неудачной конструкции натяжителя, нередко цепь перескакивает на 1–2 зуба, и клапаны встречаются с поршнями. А это — уже помянутый капитальный ремонт. Из других недостатков отметим повышенный расход масла, чувствительность к качеству топлива, склонность к закоксовыванию и частое засорение интеркулера.
И снова основная проблема в высокотехнологичном моторе VAG. На сей раз 1.8 TSI, серии ЕА888. Второе и третье поколение агрегатов выпускали с 2007 по 2012 год. Его ставили на большое количество машин. На ту же «Октавию», Skoda Yeti, Volkswagen Passat B6 и B7, Audi A3, A4 и A5.
Двигатель очень любит «есть» масло. Расход 1 л на 3 000 − 4 000 км пробега — норма. Но иногда немецкий «маслоежка» требовал 1л и на 500 км! Как следствие — мотор троил. Следы масла в обилии находили на свечах и других деталях двигателя. Может подкинуть сюрприз и ТНВД (топливный насос высокого давления): в масло начинает попадать бензин. Лечение только одно — замена ТНВД. Из других неприятностей отметим износ цепи ГРМ к 100 000 км пробега, течь помпы и термостата.
Ну и как же обойти стороной проблемы с семиступенчатой DSG. Она с сухим картером. Симптомы обычные — рывки при переключении. Не нужно объяснять, что ремонт трансмиссии в любом случае влетит в копеечку.
Покупку автомобиля с такими агрегатами мы настоятельно не рекомендуем. Даже если у выбранного вами экземпляра пока все хорошо, это не значит, что проблемы не появятся в будущем. Ведь машина-то подержанная.
Nissan X-Trail
Популярный кроссовер прошлого поколения часто встречается с бензиновым мотором объемом 2 л вкупе с вариатором. Эта парочка, мягко сказать, проблемная. Цепь ГРМ изнашивается уже к 80 000 км пробега, нередки дефекты поршневой группы. На этом фоне повышенный масляный аппетит агрегата выглядит милым недоразумением.
Вариатор Jatco JF011E тоже может подкинуть неприятности. Ремень меняют на 150 000 км. А если затянуть с заменой масла, то продукты износа могут заклинить редукционный клапан масляного насоса, и капитальный ремонт «коробки» обеспечен.
Не обошли проблемы и премиум-сегмент. Мотор BMW N46 объемом 2 л может разорить даже человека с доходом выше среднего. Немецкие инженеры так поверили в свою гениальность, что не предусмотрели масляный щуп у своего детища. Поэтому проверить уровень можно лишь безоговорочно доверившись показаниям соответствующего датчика. А он часто врет. К тому же, у двигателя повышенный расход масла. Если упустить момент, то масляное голодание мгновенно приговорит мотор к смерти.
Это еще не все. Цепь ГРМ изнашивается к 80 000 км пробега, может развалиться натяжитель. К слабым местам отнесем нередкие обрывы приводного ремня кондиционера и частые проблемы с электрикой.