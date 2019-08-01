Renault Duster и еще 4 бестселлера, разоряющих владельцев на ремонте

Renault Duster

Сверхпопулярный кроссовер слывет очень надежным. Действительно, многие его узлы верой и правдой служат долгие годы. Но вот дизельный мотор Renault 1.5 dCi, может подкинуть столько сюрпризов, что владельца хватит кондрашка.

Топливная аппаратура чувствительна к качеству солярки, а она у нас не всегда соответствует всем требованиям. Если на машине стоят пьезоэлектрические форсунки фирмы Delphi — стоит напрячься. Обычно они не выхаживают и 10 000 км. А еще у мотора ломается турбина, прогорают поршни, выходят из строя датчики наддува.

Многие проблемы французы решили в 2008 году, проведя модернизацию, но все равно с этим дизелем надо быть осторожнее. Лучше уж выбирать Duster с бензиновым мотором. У них проблем меньше.