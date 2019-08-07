Европейцы отказываются от LADA в пользу китайских машин

В немецких шоу-румах российского бренда уже сегодня представлен китайский двухместный ситикар ZD D2S, работающий от батареек. Начиная с октября, к «малышу» добавится еще и грузопассажирский электрофургон Joylong EW5. Одного заряда аккумуляторов такого «китайца» грузоподъемностью в 1650 кг должно хватать на 325 км.

Позже к дилерам подъедет и аналогичный пассажирский минивэн Joylong EF5, передвигающийся также на электричестве. Кстати, LADA позиционирует себя, как партнер этих китайских марок. По крайней мере, об этом сообщает издание AutoMotorSport. Будут ли авто из Поднебесной пользоваться популярностью в «Дойчланде», покажет время.

Стоит отметить, что страны Евросоюза были не самым крупным рынком для Волжского автозавода. По данным агентства «Автостат», в 2018 году в Европу отправилось всего 5100 «Лад». И более 70% пришлось на внедорожник LADA 4x4, а оставшийся объем — это универсалы и седаны семейства Vesta.