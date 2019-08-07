Какими уловками могут пользоваться сотрудники ГИБДД, чтобы досрочно вернуть лишенцам «права»

Число граждан, лишенных по тем или иным причинам водительского удостоверения, и желающих его вернуть раньше положенного срока, всегда было велико. И, несмотря на все ужесточения в этой сфере, пути возврата «прав» за деньги все равно сохраняются.
Вновь на законных основаниях сесть за руль раньше срока мечтает большинство водителей, лишенных судом в/у. В связи с этим, множество сайтов в интернете обещают за 20–30–40 тысяч рублей вернуть «права» страждущим.
На самом деле дельцы с помощью качественного полиграфического оборудования изготавливают поддельный бланк водительской «корочки» практически идентичный настоящему. Вносят в него фотографию и данные доверившегося им гражданина, а номер копируют с реально существующих действующих «прав» совершенно постороннего человека.
С таким «удостоверением» можно даже успешно проходить рутинные проверки патрулями ДПС. Но ровно до того момента, когда инспектору придет в голову проверить предъявленный ему документ по базе данных ФИС ГИБДД. Либо гражданин с поддельными «правами» попадет в аварию и на сцену, опять же, выйдет эта полицейская ФИС.
Когда обман вскрывается, водителю грозит, во-первых, статья 12.7 КоАП: за управление транспортным средством без «прав» грозит 5000—15 000 рублей штрафа и эвакуация авто на штрафстоянку. А во-вторых, гражданин оказывается в поле действия уже УК: статья 327 часть 5, карающая за использование заведомо подложного документа, обещает уже «вилку» наказаний от штрафа в 80 000 рублей до исправительных работ на срок до двух лет.
Но для «лишенцев», оказывается, есть более простой способ. Дело в том, что по истечении половины срока лишения, гражданин (если у него «права» отобрали не за пьянку) может придти в ГИБДД и сдать теоретический экзамен на знание ПДД, получив в последствии свое в/у обратно. Но вновь учить билеты, как в автошколе, согласны далеко не все «лишенцы». Это касается и тех, кто «отмотал» срок лишения полностью, но учить билеты не хочет.
И они пытаются найти «ходы», чтобы сдать экзамен в ГИБДД за деньги. Вмешаться в работу экзаменационной компьютерной системы невозможно — слишком много контролеров. К тому же процесс приема экзамена по ПДД фиксируется на видео.
Однако, от собственных источников порталу «АвтоВзгляд» стало известно, что за сумму от 20 000 до 70 000 рублей сдать теоретический экзамен, даже ничего не зная о ПДД, все-таки можно. Механизм, если верить нашим собеседникам, таков.
Инспектор, который будет принимать экзамен, заранее договаривается с испытуемым о системе тайных знаков — какими жестами, звуками или мимикой он будет сообщать последнему номер правильного ответа на вопрос. В процессе экзамена служивый и проверяемый на мониторах компьютера одновременно видят один и тот же билет по ПДД. И полицейскому не составляет труда просигнализировать номер правильного ответа с помощью заранее оговоренной жестикуляции.
Чтобы служба внутренней безопасности МВД не заинтересовалась повышенным процентом успешных испытуемых в конкретном подразделении ГИБДД, такого рода аферу проворачивают не чаще двух раз в месяц. По этой причине сей бизнес не может получить серьезных масштабов, однако позволяет участвующим в нем сотрудникам иметь стабильную прибавку к зарплате в размере «на конфеты жене».