Какими уловками могут пользоваться сотрудники ГИБДД, чтобы досрочно вернуть лишенцам «права»

Вновь на законных основаниях сесть за руль раньше срока мечтает большинство водителей, лишенных судом в/у. В связи с этим, множество сайтов в интернете обещают за 20–30–40 тысяч рублей вернуть «права» страждущим.

На самом деле дельцы с помощью качественного полиграфического оборудования изготавливают поддельный бланк водительской «корочки» практически идентичный настоящему. Вносят в него фотографию и данные доверившегося им гражданина, а номер копируют с реально существующих действующих «прав» совершенно постороннего человека.

С таким «удостоверением» можно даже успешно проходить рутинные проверки патрулями ДПС. Но ровно до того момента, когда инспектору придет в голову проверить предъявленный ему документ по базе данных ФИС ГИБДД. Либо гражданин с поддельными «правами» попадет в аварию и на сцену, опять же, выйдет эта полицейская ФИС.