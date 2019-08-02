В России разрабатывают волшебный электрокар за 1 500 000 рублей

Сейчас компания собирает средства, предлагая всем желающим партнерство. Но, как видно из юридической модели проекта, как таковой фирмы с громким названием еще не существует. Деньги принимает ООО «Новые технологии Сибири», а АО «Монарх» появится в четвертом квартале 2019 года.

Разработчики говорят о готовности создать свою собственную модульную платформу, электромоторы и аккумуляторные батареи, и даже представили первый концепт Monarch Concept S. Правда, последний существует пока только в качестве картинок.

Ни об этапах строительства авто, ни о сроках появления реального прототипа, ни о производственных мощностях будущий автостроитель не говорит ни слова: только о финансах. Это наводит на мысль, что новый проект вполне может оказаться очередным пшиком, поводом аккумулировать инвестиционные средства.

Между тем, в России к производству готовится другой электромобиль — ситикар Zetta. По некоторым данным, сборка этих авто с ценником от 450 000 рублей стартует в конце текущего года.