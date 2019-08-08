В России подорожали автомобили Datsun

Сколько же компания Datsun прикрутила к ценникам на обе модели?

Седан Datsun on-DO и хетчбэк mi-DO подорожали на 5000 рублей вне зависимости от комплектации. Так, «четырехдверка» отныне оценивается от 490 000 «деревянных», а покупка хетча обойдется в 555 000.

Напомним, что на вооружении обоих «японцев» в России пара моторов: 1,6-литровый мощностью 87 л. с. и 106-сильный того же объема. Младший движок сочетается, как с пятиступенчатой «механикой», так и четырехдиапазонной АКП. А более производительный агрегат «дружит» только с механической коробкой передач.

Отметим, что автомобили «Датсун» — одни из самых доступных на отечественном рынке со средними объемами продаж. В июльском рейтинге, составленном аналитиками Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), бренд прописался на 15 строчке с показателем в 1916 экземпляров, увеличив объем на 34% относительно прошлого года.

Марка встала между Mazda (2455 машин, −4%) и Lexus (1905 автомобилей, −3%).