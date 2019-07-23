Почему переводить рычаг АКП в нейтральный режим можно лишь в исключительных случаях

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Каждому, кто покупает машину с классическим «автоматом», ни в коем случае нельзя забывать, когда следует использовать режим «N» автоматической коробки передач. Иначе легко попасть на дорогостоящий ремонт этого агрегата. Портал «АвтоВзгляд» напоминает типичные ошибки водителя при манипуляциях с нейтральным режимом, которые быстро угробят даже самую надужную АКП.
Иван Флягин

Каждый, кто управляет машиной с двумя педалями, должен знать, что нейтральный режим «автомата» предназначен для буксировки автомобиля. При этом очень важно придерживаться ограничений по дальности и скорости в соответствии с инструкциями к определенной модели. Обычно это 40 км/ч. В остальных случаях о режиме «N» лучше забыть.

На полном ходу

Увы, некоторые водители на эту тему глубоко заблуждаются. Например, многие в курсе, что на «механике» движение в нейтральном режиме безопасно, тем более, что при определенных условиях таким образом можно сэкономить топливо. С этой целью некоторые водители на ходу во время затяжного спуска под горку также врубают «нейтраль» на «автомате», что делать ни в коем случае не рекомендуется. Во-первых, много горючего этим способом вы не сэкономите.

А во-вторых, чтобы опять вернуть селектор в положение «D», ни в коем случае нельзя жать на педаль газа, а следует наоборот ее отпустить и дождаться снижения оборотов двигателя до холостого хода. Чаще всего водители этим пренебрегают и сразу включают режим движения, рискуя серьезно перегреть коробку и ускорить ее износ.

При высоких оборотах

Если же вы переключите «автомат» из режима Neutral в Drive на полном ходу, да еще «притопите» в этот момент акселератор, то такие нагрузки на агрегат непременно приведут к его перегреву. А на скорости больше 90 км/ч подобная манипуляция коробкой передач и вовсе грозит вывести ее из строя. Как следствие — приедется выложить круглую сумму на ремонт агрегата.

На светофоре

Кроме того, существует расхожее мнение, что во время остановки на светофоре или в «пробке» крайне опасно оставлять селектор коробки передач в положении «D» — опять же из-за риска перегрева. На самом деле исправному «автомату» с незасоренным фильтром рабочей жидкости и чистыми сотами радиатора охлаждения коробки в такой ситуации ничего не грозит.

Безусловно, на «нейтрали» давление жидкости в любом случае меньше, чем при стоянке в режиме «D». Однако лишние переключения и, как следствие, частые изменения компрессии давления приведут у увеличенному износу узлов. Правильнее будет при длительной остановке переключать «автомат» в режим «P» (Parking).

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23 июля 2019
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