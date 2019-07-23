Почему переводить рычаг АКП в нейтральный режим можно лишь в исключительных случаях

Каждый, кто управляет машиной с двумя педалями, должен знать, что нейтральный режим «автомата» предназначен для буксировки автомобиля. При этом очень важно придерживаться ограничений по дальности и скорости в соответствии с инструкциями к определенной модели. Обычно это 40 км/ч. В остальных случаях о режиме «N» лучше забыть.
На полном ходу
Увы, некоторые водители на эту тему глубоко заблуждаются. Например, многие в курсе, что на «механике» движение в нейтральном режиме безопасно, тем более, что при определенных условиях таким образом можно сэкономить топливо. С этой целью некоторые водители на ходу во время затяжного спуска под горку также врубают «нейтраль» на «автомате», что делать ни в коем случае не рекомендуется. Во-первых, много горючего этим способом вы не сэкономите.