Почему переводить рычаг АКП в нейтральный режим можно лишь в исключительных случаях

А во-вторых, чтобы опять вернуть селектор в положение «D», ни в коем случае нельзя жать на педаль газа, а следует наоборот ее отпустить и дождаться снижения оборотов двигателя до холостого хода. Чаще всего водители этим пренебрегают и сразу включают режим движения, рискуя серьезно перегреть коробку и ускорить ее износ.

При высоких оборотах

Если же вы переключите «автомат» из режима Neutral в Drive на полном ходу, да еще «притопите» в этот момент акселератор, то такие нагрузки на агрегат непременно приведут к его перегреву. А на скорости больше 90 км/ч подобная манипуляция коробкой передач и вовсе грозит вывести ее из строя. Как следствие — приедется выложить круглую сумму на ремонт агрегата.

На светофоре

Кроме того, существует расхожее мнение, что во время остановки на светофоре или в «пробке» крайне опасно оставлять селектор коробки передач в положении «D» — опять же из-за риска перегрева. На самом деле исправному «автомату» с незасоренным фильтром рабочей жидкости и чистыми сотами радиатора охлаждения коробки в такой ситуации ничего не грозит.

Безусловно, на «нейтрали» давление жидкости в любом случае меньше, чем при стоянке в режиме «D». Однако лишние переключения и, как следствие, частые изменения компрессии давления приведут у увеличенному износу узлов. Правильнее будет при длительной остановке переключать «автомат» в режим «P» (Parking).