Японцы тестируют Isuzu D-Max нового поколения

Буквально в апреле обновившийся для российского рынка Isuzu D-Max уже готовится к выпуску в новом поколении. На фото, попавших в руки зарубежного издания Carscoops, внедорожник с грузовой платформой проходит дорожные тесты. Судя по всему, японцы планируют вывести на рынок авто в новой модификации — с двухдверной удлиненной кабиной.

Изображений салона пока нет, но не сложно предположить, что D-Max третьего поколения будет представлен в свежей и весьма практичной версии с парой дверей и двумя рядами кресел. Кроме того, снимки дают понять, что новый пикап обзаведется более крупной радиаторной решеткой и модернизированной оптикой.