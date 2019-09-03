Японцы тестируют Isuzu D-Max нового поколения

Пикап Isuzu D-Max готовится сменить генерацию. Свидетельством тому стали шпионские снимки, где автомобиль завернут в плотный камуфляж. Но это не мешает увидеть, что японские разработчики нашли компромисс между двухдверной и четырехдверной кабиной.
Буквально в апреле обновившийся для российского рынка Isuzu D-Max уже готовится к выпуску в новом поколении. На фото, попавших в руки зарубежного издания Carscoops, внедорожник с грузовой платформой проходит дорожные тесты. Судя по всему, японцы планируют вывести на рынок авто в новой модификации — с двухдверной удлиненной кабиной.
Изображений салона пока нет, но не сложно предположить, что D-Max третьего поколения будет представлен в свежей и весьма практичной версии с парой дверей и двумя рядами кресел. Кроме того, снимки дают понять, что новый пикап обзаведется более крупной радиаторной решеткой и модернизированной оптикой.
О технической начинке новинки пока ничего не известно, но, по непроверенным данным, автомобиль вполне может оставить прежние силовые установки, но с увеличенной мощностью.
Напомним, что сегодня в России предложен Isuzu D-Max, переживший довольно серьезный рестайлинг: модель посвежела внешне и сменила мотор с 2,5-литрового дизеля мощностью 163 л. с. на 177-сильный турбодизель объемом 3 л.
Авто оценивается в 2 145 000 рублей. Кстати, в продаже остался и дорестайлинговый грузовичок с ценником от 1 885 000.