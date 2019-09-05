KIA Sportage бьет рекорды по продажам в России

В августе марка KIA отдала в руки российских покупателей 18 531 автомобилей, что на 1,7% меньше показателей прошлого года. Но несмотря на это, шансов у зарубежных конкурентов обогнать компанию пока нет.

Бестселлер KIA Rio начал терять свою аудиторию. Так, за указанное время «бюджетник» разошелся тиражом в 6989 экземпляров, скатившись на 10,5%. А вторая модель по объемам сбыта — кроссовер KIA Sportage второй месяц подряд бьет рекорды популярности. «Паркетник» пришелся по вкусу 3850 россиянам, подняв продажи сразу на 42%.

Тройку лидеров внутрибрендового рейтинга занимает седан среднего класса KIA Optima (2403 авто, +3,4%). На четвертом месте — KIA Soul (1476 штук), а пятым пунктом следует семейство KIA Ceed (1158 автомобилей).

Далее по порядку идут: кроссовер Sorento Prime (822 экземпляра), Cerato (810 единиц), Cerato Classic (326 авто), малолитражный Picanto (280 машин), Sorento (276 «паркетников»), Stinger (64 штуки), внедорожник Mohave (40 автомобилей) и представительский седан K900 (37).

Кстати, обновленный KIA Mohave уже вышел на домашний рынок. Авто поменяло внешность, получило новый салон, но оставило прежний двигатель. Посвежевший «проходимец» ожидается и на российском рынке. Правда, сроки отечественного запуска пока крайне туманны.