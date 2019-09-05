Стартовали продажи новой LADA Granta Drive Active

АВТОВАЗ объявил о старте приема заказов на LADA Granta в новой версии Drive Active. В скором времени авто приедет к дилерам. Седан щеголяет спортивной подвеской, новым обвесом и модернизированными креслами. Сколько придется выложить поклонникам отечественного автопрома за вазовскую новинку?
Новая LADA Granta Drive Active приводится в движение уже знакомым 106-сильным мотором объемом 1,6 л. Но в пару к нему поставили усовершенствованные а-ля спортивные коробки передач — «механику» или «робота» — на выбор.
Кроме того, «Гранта» обзавелась подвеской, спроектированной подразделением LADA Sport. А еще креслами с подогревом и выраженной боковой поддержкой, а также 15-дюймовыми колесными диски с черным глянцевым покрытием.
В базовой комплектации «активная» Granta щеголяет кондиционером, боковыми зеркалами с электроприводом и аудиопроигрывателем с четырьмя динамиками. Также в списке оборудования числится две подушки безопасности — все же на этот раз в Тольятти побеспокоились не только о водителе.
Новинка получила некоторое сходство с Vesta Sport. Это красные акценты в дизайне, говорящие о резвом характере «четырехдверки»: молдинги на бамперах, вставки в обивке салона и характерная прострочка.
А теперь самое интересное: авто с МКП оценивается в 629 900 рублей. Для сравнения, обычная Granta с таким же мотором обойдется покупателю в 541 500 «целковых». На новинку с «автоматом» повесили ценник в ₽654 900. Что, уже побежали за кредитом?