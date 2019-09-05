Стартовали продажи новой LADA Granta Drive Active

В базовой комплектации «активная» Granta щеголяет кондиционером, боковыми зеркалами с электроприводом и аудиопроигрывателем с четырьмя динамиками. Также в списке оборудования числится две подушки безопасности — все же на этот раз в Тольятти побеспокоились не только о водителе.

Новинка получила некоторое сходство с Vesta Sport. Это красные акценты в дизайне, говорящие о резвом характере «четырехдверки»: молдинги на бамперах, вставки в обивке салона и характерная прострочка.

А теперь самое интересное: авто с МКП оценивается в 629 900 рублей. Для сравнения, обычная Granta с таким же мотором обойдется покупателю в 541 500 «целковых». На новинку с «автоматом» повесили ценник в ₽654 900. Что, уже побежали за кредитом?