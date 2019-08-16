В России отзывают свыше 11 000 автомобилей LADA Granta

Соответствующее предписание дилерам попало в распоряжение портала «Лада Онлайн». В документе говорится, что у дефектных LADA необходимо заменить боковые указатели поворотов вместе с уплотнителем, потому что они могут разрушиться.

Ремонт техцентры проведут и во время плановых ТО, и у еще не проданных экземпляров. Массово оповещать владельцев «Грант» о дефекте не будут.

Напомним, что последнее сервисное мероприятие, организованное АВТОВАЗом в России до этого, коснулось тех же боковых «поворотников», установленных на внедорожники LADA 4x4.

Кроме того, из-за неправильно уложенного кабеля генератора был объявлен отзыв пожароопасных «проходимцев», проданных в Германии.