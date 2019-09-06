Российский авторынок продолжает падать

Пальму первенства в отечественном рейтинге продаж продолжает удерживать LADA с показателем в 30 012 авто и положительной динамикой в 5%. Вторая строчка столь же традиционно досталась компании KIA, чьи авто разошлись тиражом в 18 531 экземпляров, уронив объемы на 2%. Тройку лидеров замыкает Hyundai: за эту южнокорейскую марку, сохранившую прошлогодний результат, рублем проголосовали 14 062 россиян. Далее следует Renault (12 957 единиц, +12%), а пятым пунктом идет Toyota, чьи машины пришлись по вкусу 9122 покупателям (-6%). Стоит отметить, что первая пятерка этого хит-парада остается неизменной уже два месяца.

Кстати, на фоне общего падения, выросла популярность китайских изделий. Так, Haval (1177 единиц) продал на 458% больше, чем в прошлом году, Geely (716 авто) — на 134%, а FAW (175 машин) — на 43%.

Среди моделей первое место досталось LADA Granta (11 132 штуки, +59,5%), удерживающей желтую майку лидера пятый месяц подряд. Второе — LADA Vesta (9329 автомобиля, +9,6%), третье — KIA Rio (6989 единиц, −10,5%), четвертое — Hyundai Creta (5522 экземпляра, +4,7%), а пятое — VW Polo (4627 машин, −10,5%).

– Фактические показатели российского авторынка находятся на уровне 5—7% падения, — комментирует ситуацию по просьбе портала «АвтоВзгляд» руководитель направления по работе с ключевыми клиентами ГК «АвтоСпецЦентр» Александр Захаров. — Разница с показателем в 1,3% падения связана с особенностью составления статистики: АЕБ опирается на отчеты дилерских центров, а не на реальные данные по реализации авто. Отрицательная динамика в сентябре продолжится, глобальных предпосылок на изменение сложившейся ситуации в ближайшей перспективе не предвидится. Восстановление рынка возможно только при реальном росте ВВП и благосостояния населения, что может случится только при фундаментальных изменениях в экономике страны…