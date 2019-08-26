10 проблем нового Renault Arkana, о которых не догадываются покупатели

То, что простительно дешевому кроссоверу, непростительно дорогому. А за Arkana ведь просят немалые деньги. Базовая цена — 1 015 000 ₽ Самая престижная версия Edition One стоит 1 524 990 ₽
Выкладывая такое количество честно заработанных рублей, покупатель вправе рассчитывать на качество. Тем не менее, на пластиковых деталях отделки салона мы увидели облой! Такого нынче даже в дешевых «китайцах» не встретить. На это можно было бы посмотреть сквозь пальцы, сидя в салоне бюджетного «Дастера», но не «Арканы» за полтора миллиона.