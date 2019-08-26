10 проблем нового Renault Arkana, о которых не догадываются покупатели

Renault Arkana прочат в хиты российского рынка. Ажиотаж вокруг модели огромный. Да и реклама мощная. Машину кто только не расхваливал. А так ли заслуживает кроссовер хвалебных отзывов? Портал «АвтоВзгляд» вскрыл «нутро» новинки рынка и обнаружил там немало сомнительных решений и недостатков.
Виктор Васильев

То, что простительно дешевому кроссоверу, непростительно дорогому. А за Arkana ведь просят немалые деньги. Базовая цена — 1 015 000 ₽ Самая престижная версия Edition One стоит 1 524 990 ₽

Выкладывая такое количество честно заработанных рублей, покупатель вправе рассчитывать на качество. Тем не менее, на пластиковых деталях отделки салона мы увидели облой! Такого нынче даже в дешевых «китайцах» не встретить. На это можно было бы посмотреть сквозь пальцы, сидя в салоне бюджетного «Дастера», но не «Арканы» за полтора миллиона.

  • Безобразный облой на пластике панелей в салоне
    Фото: АвтоВзгляд
  • Перетянутый жгут проводов под капотом

Открываем капот. Жгут проводов, что возле аккумулятора, просто перетянут. Сколько он выдержит — большой вопрос.

Теперь обратим внимание на двигатель. Турбированный агрегат объемом 1,33 литра развивает 150 сил. Это плод сотрудничества Renault и Daimler. Здесь алюминиевый блок цилиндров, с плазменным напылением стали в цилиндрах вместо гильз. Это, считайте, одноразовый мотор. И вот почему.

Поддон картера для такого малообъемного мотора очень маленький. Значит масло надо выбирать только очень хорошего качества. Сэкономить не получится. Еще один вопрос: не потеряет ли оно своих свойств раньше 15 000 км пробега? Не исключено, что потеряет, ведь двигатель очень нагруженный. Поэтому интервал замены лучше сократить.

Не забывайте и то, что алюминий — очень нежный металл. При перегреве «коробит» головку блока цилиндров. А это означает очень дорогой ремонт.

  • Поддон картера двигателя очень маленький
    Фото: АвтоВзгляд
  • Даже такая простая операция, как замена свечей вызовет сложности.

Из-за чего может быть перегрев? Из-за забитого грязью интеркулера. На новой машине он уже весь заляпан, а ведь на ней всего пару раз прохватили по мокрой грунтовке. Эффективность такого интеркулера падает. А для турбированного мотора это чревато перегревом.

Чтобы быть объективными, расскажем и о плюсах инновационного «пламенного сердца» TCе150: у него цепной, а не ременный, привод ГРМ. Цепь надежнее и ресурс у нее больше.

Наконец, двигатель будет непросто обслуживать. Скажем, чтобы поменять свечи, нужно снять планку со жгутом проводов, отсоединить трубу компрессора. Снять катушки зажигания, у которых «хитрая» изогнутая форма. А чтобы снять крышку блока предохранителей, нужно сначала получить инженерное образование и решить задачу на логику. Видимо, в Renault подумали, что их предохранители не перегорают, и менять их незачем.

  • Интеркулер уже весь заляпан грязью
    Фото: АвтоВзгляд
  • Рычаги подвески штампованные, а их кронштейны сварены из каких-то хлипких пластин.

Если выбирать Renault Arkana, то только с младшим мотором 1,6 л (114 л. с.). Этот двигатель проявил себя только с хорошей стороны, проверен опытом и временем.

Подрамник автомобиля сделан из четырех стальных и не слишком толстых труб. Да еще и сварены они кое-как. Жесткость у такой конструкции посредственная. Скорее всего, стальная защита двигателя, которая идет в базовой версии, как раз и придает жесткость всей конструкции. Что будет, если на бездорожье налететь защитой на камень и помять ее, остается только догадываться.

Стальной лист защиты крепится на болтах, а значит, на Arkana перекочевала старая проблема всех Kaptur. Если болты не смазывать, они закисают, и открутить их будет очень сложно.

Продолжаем осмотр. Рычаги подвески простенькие, штампованные, а их кронштейны сварены из каких-то хлипких пластин. Для легковушки — это хорошее решение, но у кроссовера такая конструкция будет работать на пределе. Долго ли проходит ходовая? Ясно одно: ремонт будет недешевым. Например, шаровую опору надо менять вместе с рычагом.

  • Передние тормозные диски уже надо менять. На них видны глубокие борозды от камней. А ведь машина новая
    Фото: АвтоВзгляд
  • Выхлопная труба просто топорщится. Повредить ее на серьезном бездорожье будет не так уж сложно

Продолжаем осмотр — передние тормозные диски надо менять. А ведь машина еще даже не прошла первое ТО у дилера! Да, на них видны глубокие борозды от мелких камней и песка. Причем как с внешней, так и с внутренней стороны. Причем у Arkana есть грязезащитные щитки. Видимо, толку от них немного. Поэтому готовьтесь в ходе визита на технический осмотр менять и диски, и колодки.

Кузов обработан, да. Но не идеально. Придется владельцу самому решать этот вопрос. Хорошо хоть топливные трубки надежно прикрыты и поставилена защита редуктора и топливного бака. А вот труба глушителя проложена так, что при неумелом обращении с «баранкой» есть риск повредить ее на колейной грунтовке.

новинки рынка, новая модель, кроссоверы
26 августа 2019
5728