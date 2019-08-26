10 проблем нового Renault Arkana, о которых не догадываются покупатели

Открываем капот. Жгут проводов, что возле аккумулятора, просто перетянут. Сколько он выдержит — большой вопрос.

Теперь обратим внимание на двигатель. Турбированный агрегат объемом 1,33 литра развивает 150 сил. Это плод сотрудничества Renault и Daimler. Здесь алюминиевый блок цилиндров, с плазменным напылением стали в цилиндрах вместо гильз. Это, считайте, одноразовый мотор. И вот почему.

Поддон картера для такого малообъемного мотора очень маленький. Значит масло надо выбирать только очень хорошего качества. Сэкономить не получится. Еще один вопрос: не потеряет ли оно своих свойств раньше 15 000 км пробега? Не исключено, что потеряет, ведь двигатель очень нагруженный. Поэтому интервал замены лучше сократить.

Не забывайте и то, что алюминий — очень нежный металл. При перегреве «коробит» головку блока цилиндров. А это означает очень дорогой ремонт.