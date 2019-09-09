Новый Mercedes-Benz G-класса оснастили 900-сильным мотором

«Заряженный» Mercedes-Benz G-Klasse с круглым шильдиком с литерой B на решетке радиатора оснастили заводским битурбированным W12, как у Mercedes S 600 L. Но мотор, штатно выдающий 530 л. с., «разогрели» до 900 «лошадей». Среди доработок: увеличенный с 6 л до 6,3 л объем движка, новые турбокомпрессоры и коленвал, а также модернизированный впускной коллектор. Движку аккомпанирует девятиступенчатый «автомат».

Добавьте к этому подвеску Dynamic Ride Control с адаптивными амортизаторами. В итоге до первой сотни на спидометре автомобиль весом в 2660 кг разгоняется за 3,8 с. Максимальная скорость роскошного «вездехода» ограничена негуманными 280 км/ч.

Но особенный «Гелик» отличается не только начинкой: боковой обвес Brabus Widestar, расширенные колесные арки, 23-дюймовые кованые диски (есть возможность заказать и 24-дюймовые), эксклюзивный кожаный салон.

Кстати, в 2017 году также на автовыставке во Франкфурте Brabus уже показывал 900-сильный «Гелендваген», назвав его тогда «самым мощным в мире внедорожником с мотором V12».