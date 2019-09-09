В Москве появились новые опасные засады на водителей

Столичный Центр организации дорожного движения похвастался установкой очередных 27-и камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД. «Новинки рынка» развода автовладельцев на деньги ловят водителей за скорость, проезд на красный и выезд за стоп-линию. При этом ЦОДД продемонстрировал открытость в вопросе относительно честного отъема денег у населения, разместив карту в соцсетях, заявив, что ничего не скрывает от граждан.
Правда, заявление это, как подчеркивает канал «ТриБолта», выглядит особо циничным даже на фоне всей той политики, что проводит это структурное подразделение московского Дептранса. Так, организаторы дорожного движения не пояснили, чем обосновано появление новой группировки электронных помощников сборщиков денег. Как всегда, нет ни статистики аварийности на каждом конкретном участке, где повесили камеру, ни сведений, о возникающих там пробках-заторах.
То есть эти устройства, как и большинство из установленные ранее, будут влиять не на на повышение безопасности движения и снижение уровня загрузки дорог, а только на пополнение казны (и дай Бог — ее, а не оффшорные счета причастных к действу лиц). О чем, в том числе, свидетельствует и размещенная на сайте ЦОДД карта аварийности в Первопрестольной. Наложив на нее карту с дислокацией новых камер, совпадений вы не найдете. Как не найдете и логики их установки.
Так же возникают и вопросы к реальной, а не показушной открытости работы ведомства с населением. Опубликованная им карта имеет очень условный уровень детализации в пару кварталов — понять, где они висят из представленного документа невозможно. И даже в предложенной аннотации на лицо явные нестыковки. Так, скажем, указанный адрес одной из них — Кутузовский проспект, д.22 к.2 по Площади победы — выглядит откровенным бредом. Или сознательным запутыванием водителей. Как и адрес Волгоградский проспект, дублер, д.2/15 по Окской улице.
Короче говоря, как тут не согласится с одним из пользователей соцсетей, так прокомментировавшем «открытость и дееспособность господ из ЦОДД: 'Вы хвалитесь работой, результат которой бесполезен и неприменим в суровой реальности дорожной сети города».