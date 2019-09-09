В Москве появились новые опасные засады на водителей

Правда, заявление это, как подчеркивает канал «ТриБолта», выглядит особо циничным даже на фоне всей той политики, что проводит это структурное подразделение московского Дептранса. Так, организаторы дорожного движения не пояснили, чем обосновано появление новой группировки электронных помощников сборщиков денег. Как всегда, нет ни статистики аварийности на каждом конкретном участке, где повесили камеру, ни сведений, о возникающих там пробках-заторах.

То есть эти устройства, как и большинство из установленные ранее, будут влиять не на на повышение безопасности движения и снижение уровня загрузки дорог, а только на пополнение казны (и дай Бог — ее, а не оффшорные счета причастных к действу лиц). О чем, в том числе, свидетельствует и размещенная на сайте ЦОДД карта аварийности в Первопрестольной. Наложив на нее карту с дислокацией новых камер, совпадений вы не найдете. Как не найдете и логики их установки.