На особенный Mercedes-Benz Gelаndewagen выкатили космический ценник

Тем, кто добыл нефть по 5 долларов, а продал за 60, теперь есть куда потратить деньги. Вот на эти две машины — Mercedes-Benz G 63 AMG Black Ops и Shadow. Впрочем, они не столь и разные.

Двигатели обоих внедорожников раскрутили до 800 лошадей. Максимальный крутящий момент — 737 Н. м. Ресурс моторов неизвестен, но, думается, на 10 000 км до капиталки его хватит.

Однако это не главное. 2,5-тонный «Гелик» разгоняется до сотни всего за 4 секунды. Скорее всего, нашей золотой молодежи машины не достанутся, поскольку выпущены ограниченной партией по 10 штук каждая.

У обоих внедорожников тюнинг-обвес Brabus WIDESTAR body kit и 23-дюймовые колеса Platinum Edition.

Дебют Black Ops состоялся в Германии. Предполагается, что в салоне каждой машины будет шильдик Brabus Black Ops 800, а дальше цифры от 1 до 10. Они означают номер экземпляра.

Shadow дебютирует в Монако на выставке Top Marques Monaco 2019. Там же немцы покажут и лодку Brabus 500 Shadow Ops. Благо море рядом.

Цена Black Ops начинается с 327 316 евро а Shadow стоит 389 869 евро. Трудно представить, во сколько обойдется плановое обслуживание или кузовной ремонт этих машин. Так что не спешите завидовать богатым. Они тоже плачут.