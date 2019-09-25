В России обвалились продажи люксовых автомобилей

Как ни странно, большинство люксовых марок показали положительную динамику. Так, Bentley распродал 223 автомобиля, добавив к прошлогоднему результату 37,7%, а Rolls-Royce отдал в руки покупателей сразу в два раза больше машин, нарастив объем до 115 экземпляров. Итальянские Lamborghini и Ferrari тоже неплохо закрыли указанный период. Первый поднял реализацию в 3 раза (105 авто), а второй выдал более скромные цифры: 23 единицы (+1 автомобиль или +4,5%).

Общий показатель до отрицательных значений удалось довести всего трем компаниям с провальными продажами. Сбыт Maserati (83 штуки) и Aston Martin (8 машин) провалился на 47,5% и 33,3% соответственно.

Кроме того, продолжая оставаться лидером люксового сегмента, Mercedes-Maybach S-класса тоже потерял популярность. За «немца» рублем проголосовали лишь 310 россиян (-36,9%). Как сообщили аналитики портала «Автостат», роскошный S-Classe терял «голоса» на протяжении всего года, а в последний месяц лета ознаменовался самым внушительным падением в 55,2%.

Более половины (461 экземпляр) шикарных авто ушло в руки москвичей. Еще 95 машин купили в Подмосковье, 84 — в Санкт-Петербурге. На четвертом и пятом местах регионального рейтинга расположились Краснодарский край (37 «легковушек») и Свердловская область (21 штука).