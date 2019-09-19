Японцы обновили для России Mitsubishi Eclipse Cross

Изменения Mitsubishi Eclipse Cross коснулись исключительно внешнего вида, но тем не менее они стоят упоминания. В первую очередь кроссовер обзавелся эксклюзивным цветом окраски кузова — насыщенным голубым металликом.

Кроме того, задние габаритные огни получили дополнительные секции и объединились в единую горизонтальную линию, а надпись с именем модели на пятой двери переместилась в левую часть, где раньше красовался шильдик Mitsubishi.

Ззавершающим штрихом стала дополнительная подсветка салона: в передних дверях в районе ручек и карманов для хранения мелочевки появились светодиодные лампочки. На этом улучшения, пожалуй, и заканчиваются. Правда, это еще не все приятные новости для тех, кто нацелился на покупку «паркетника»: автомобиль после обновления сохранил ценник. Как и прежде, он стартует от 1 910 000 рублей.

Напомним: Eclipse Cross, получивший у себя на родине в 2018 году звание «Автомобиль года», а также отмеченный премией Good Design Award, вооружен 1,5-литровой бензиновой «четверкой» мощностью 150 л. с., выступающим вместе с вариатором и системами переднего или полного привода — в зависимости от выбора покупателя.