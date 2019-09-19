Японцы обновили для России Mitsubishi Eclipse Cross

Фото: Mitsubishi
К российским дилерам привезли кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross 2020 модельного года. Японцы доработали автомобиль, но оставили нетронутыми ценники. Что нового предлагает компактный «паркетник»?
Светлана Ермолаева

Изменения Mitsubishi Eclipse Cross коснулись исключительно внешнего вида, но тем не менее они стоят упоминания. В первую очередь кроссовер обзавелся эксклюзивным цветом окраски кузова — насыщенным голубым металликом.

Кроме того, задние габаритные огни получили дополнительные секции и объединились в единую горизонтальную линию, а надпись с именем модели на пятой двери переместилась в левую часть, где раньше красовался шильдик Mitsubishi.

Ззавершающим штрихом стала дополнительная подсветка салона: в передних дверях в районе ручек и карманов для хранения мелочевки появились светодиодные лампочки. На этом улучшения, пожалуй, и заканчиваются. Правда, это еще не все приятные новости для тех, кто нацелился на покупку «паркетника»: автомобиль после обновления сохранил ценник. Как и прежде, он стартует от 1 910 000 рублей.

Напомним: Eclipse Cross, получивший у себя на родине в 2018 году звание «Автомобиль года», а также отмеченный премией Good Design Award, вооружен 1,5-литровой бензиновой «четверкой» мощностью 150 л. с., выступающим вместе с вариатором и системами переднего или полного привода — в зависимости от выбора покупателя.

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19 сентября 2019
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