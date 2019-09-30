Как будут выглядеть обновленные Mitsubishi Pajero Sport и ASX для России

Фото: Федеральный институт промышленной собственности
Японцы готовяться к запуску на российский рынок сразу двух своих новинок. На это прямо указывают патентные изображения обновленных внедорожника Mitsubishi Pajero Sport и кроссовера ASX, появившиеся на сайте Федерального института промышленной собственности.
Светлана Ермолаева

Обе модели перекроили в едином фирменном стиле, так что они стали похожи на свежий L200. Так, среднеразмерный «вездеход» Mitsubishi Pajero Sport пережил рестайлинг в июле. Художники полностью перелицевали переднюю часть авто, украсив его многоэтажной оптикой. Кроме того, внедорожник получил новый задний бампер.

В салоне Pajero Sport центральную консоль украшает восьмидюймовый монитор мультимедийной системы, а под центральным тоннелем появилось отделение для хранения мелочевки.

  • На фото патентное изображение обновленного Mitsubishi Pajero Sport
  • На фото патентное изображение обновленного Mitsubishi Pajero Sport

Под капотом все осталось без изменений. Напомним, сегодня на вооружении у «проходимца» имеется 181-сильный дизель объемом 2,4 л. Ему аккомпанирует шестискоростная «механика», либо восьмидиапазонная АКП. Есть в линейке и бензиновый мотор — трехлитровый V6 мощностью 209 л. с. в сочетании с «автоматом». Привод всегда — полный.

В нашу страну новинка точно приедет, но не так скоро, как хотелось бы. Автомобилю еще предстоит подготовиться к локализации на калужском заводе. Так что раньше 2020 года похорошевший Pajero Sport ждать не стоит.

На фото патентное изображение обновленного Mitsubishi ASX

А вот свежий кроссовер Mitsubishi ASX прикатит в шоу-румы еще до нового года. Обновленный «паркетник» дебютировал прошедшей весной на женевском автосалоне. Его «мультимедийка» обзавелась экраном диагональю восемь дюймов вместо небольшого семидюймового тачскрина и навигационной системой TomTom 5, умеющей работать в онлайн-режиме.

Для европейцев рестайлинговый ASX предложен с двухлитровым мотором мощностью 150 л. с., о российских же спецификациях пока ничего не известно. Сейчас же в арсенале авто для нашего рынка имеются две бензиновых «четверки» мощностью 117 и 150 «лошадей». Тот, что помладше работает вместе с «механикой» и передним приводом. А 150-сильный выступает вкупе с вариатором, распределяющим крутящий момент на обе оси.

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30 сентября 2019
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