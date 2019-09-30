Как будут выглядеть обновленные Mitsubishi Pajero Sport и ASX для России

Обе модели перекроили в едином фирменном стиле, так что они стали похожи на свежий L200. Так, среднеразмерный «вездеход» Mitsubishi Pajero Sport пережил рестайлинг в июле. Художники полностью перелицевали переднюю часть авто, украсив его многоэтажной оптикой. Кроме того, внедорожник получил новый задний бампер.

В салоне Pajero Sport центральную консоль украшает восьмидюймовый монитор мультимедийной системы, а под центральным тоннелем появилось отделение для хранения мелочевки.