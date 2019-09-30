Как будут выглядеть обновленные Mitsubishi Pajero Sport и ASX для России

Японцы готовяться к запуску на российский рынок сразу двух своих новинок. На это прямо указывают патентные изображения обновленных внедорожника Mitsubishi Pajero Sport и кроссовера ASX, появившиеся на сайте Федерального института промышленной собственности.
Обе модели перекроили в едином фирменном стиле, так что они стали похожи на свежий L200. Так, среднеразмерный «вездеход» Mitsubishi Pajero Sport пережил рестайлинг в июле. Художники полностью перелицевали переднюю часть авто, украсив его многоэтажной оптикой. Кроме того, внедорожник получил новый задний бампер.
В салоне Pajero Sport центральную консоль украшает восьмидюймовый монитор мультимедийной системы, а под центральным тоннелем появилось отделение для хранения мелочевки.
На фото патентное изображение обновленного Mitsubishi Pajero Sport
На фото патентное изображение обновленного Mitsubishi Pajero Sport
Под капотом все осталось без изменений. Напомним, сегодня на вооружении у «проходимца» имеется 181-сильный дизель объемом 2,4 л. Ему аккомпанирует шестискоростная «механика», либо восьмидиапазонная АКП. Есть в линейке и бензиновый мотор — трехлитровый V6 мощностью 209 л. с. в сочетании с «автоматом». Привод всегда — полный.
В нашу страну новинка точно приедет, но не так скоро, как хотелось бы. Автомобилю еще предстоит подготовиться к локализации на калужском заводе. Так что раньше 2020 года похорошевший Pajero Sport ждать не стоит.
А вот свежий кроссовер Mitsubishi ASX прикатит в шоу-румы еще до нового года. Обновленный «паркетник» дебютировал прошедшей весной на женевском автосалоне. Его «мультимедийка» обзавелась экраном диагональю восемь дюймов вместо небольшого семидюймового тачскрина и навигационной системой TomTom 5, умеющей работать в онлайн-режиме.
Для европейцев рестайлинговый ASX предложен с двухлитровым мотором мощностью 150 л. с., о российских же спецификациях пока ничего не известно. Сейчас же в арсенале авто для нашего рынка имеются две бензиновых «четверки» мощностью 117 и 150 «лошадей». Тот, что помладше работает вместе с «механикой» и передним приводом. А 150-сильный выступает вкупе с вариатором, распределяющим крутящий момент на обе оси.