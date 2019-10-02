Представлен обновленный «горячий» Audi RS 4 Avant

После рестайлинга Audi RS 4 Avant остался с дореформенным 450-сильным V6 с двойным наддувом объемом 2,9 л (максимальный крутящий момент — 600 Нм), агрегатированным с восьмискоростной АКП tiptronic и полным приводом quattro. С нуля до первой сотни универсал по-прежнему «выстреливает» за 4,1 с, а его максимальная скорость ограничена 250 км/ч.

При этом художники из Ингольштадта потрудились над внешностью обновленного RS 4 Avant, переработав ее в едином стиле с ранее дебютировавшим свежим RS 6 Avant. «Сарай» получил массивную фальшрадиаторную решетку без рамки, выполненную полностью в черном цвете, перелицованный передний бампер с широкими воздухозаборниками и новую оптику.