Представлен обновленный «горячий» Audi RS 4 Avant

Фото: Audi
Немцы обновили «заряженный» универсал Audi RS 4 Avant четвертого поколения, представленный осенью 2017 года. «Сарай» обзавелся новой мультимедийной системой, перелицованными бамперами и новой оптикой.

После рестайлинга Audi RS 4 Avant остался с дореформенным 450-сильным V6 с двойным наддувом объемом 2,9 л (максимальный крутящий момент — 600 Нм), агрегатированным с восьмискоростной АКП tiptronic и полным приводом quattro. С нуля до первой сотни универсал по-прежнему «выстреливает» за 4,1 с, а его максимальная скорость ограничена 250 км/ч.

При этом художники из Ингольштадта потрудились над внешностью обновленного RS 4 Avant, переработав ее в едином стиле с ранее дебютировавшим свежим RS 6 Avant. «Сарай» получил массивную фальшрадиаторную решетку без рамки, выполненную полностью в черном цвете, перелицованный передний бампер с широкими воздухозаборниками и новую оптику.

Одной из главной обновок немецкого «вагона» стал информационно-развлекательный комплекс с 10,1-дюймовым экраном MMI. Теперь на монитор, слегка повернутый к водителю, выводятся все основные параметры, начиная от давления в шинах и навигационных карт, до перегрузок в повороте.

Продажи новинки в Европе стартуют с октября 2019 года, «живые» авто подтянутся к дилерам в декабре. Ценник начинается от 81 400 евро, в переводе на рубли по актуальному курсу — чуть больше 5,8 млн.

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2 октября 2019
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