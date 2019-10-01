В каких случаях можно ездить по обочине даже на глазах инспектора ГИБДД

Следует иметь в виду, что в российском КоАП в ст. 12.15 четко прописано, что за езду по обочине полагается штраф в размере 1500 рублей. Причем штрафное постановление за подобное поведение может быть составлено как патрульным ДПС, так и на основании данных камер автоматической фиксации.

Но всегда ли полицейский комплекс или сотрудник ГИБДД должны и могут зафиксировать езду по обочине? Напомним, что с точки зрения ПДД, «обочина — это элемент дороги, примыкающий непосредственно к проезжей части на одном уровне с ней, отличающийся типом покрытия или выделенный с помощью разметки»…

Рассмотрим случай с асфальтированной обочиной, отделенной от полотна дороги сплошной белой или желтой линией. Водителю достаточно даже слегка «заступить» колесом за эту линию при движении по дороге, как он немедленно превращается в нарушителя ПДД. Но бывают ситуации, в которых оштрафовать автомобилиста, едущего по обочине, просто нереально.

Так бывает, например, если ее разметка полностью стерлась. При этом, фактически, проезжая часть дороги увеличивается на ширину обочины. В таких условиях водители могут без нарушения ПДД беспрепятственно вести свои машины вплотную к бордюру или краю асфальтированной части дороги, не задумываясь, что некогда на асфальте под колесами их транспортного средства было что-то нарисовано.