В каких случаях можно ездить по обочине даже на глазах инспектора ГИБДД

Следует иметь в виду, что в российском КоАП в ст. 12.15 четко прописано, что за езду по обочине полагается штраф в размере 1500 рублей. Причем штрафное постановление за подобное поведение может быть составлено как патрульным ДПС, так и на основании данных камер автоматической фиксации.
Но всегда ли полицейский комплекс или сотрудник ГИБДД должны и могут зафиксировать езду по обочине? Напомним, что с точки зрения ПДД, «обочина — это элемент дороги, примыкающий непосредственно к проезжей части на одном уровне с ней, отличающийся типом покрытия или выделенный с помощью разметки»…
Рассмотрим случай с асфальтированной обочиной, отделенной от полотна дороги сплошной белой или желтой линией. Водителю достаточно даже слегка «заступить» колесом за эту линию при движении по дороге, как он немедленно превращается в нарушителя ПДД. Но бывают ситуации, в которых оштрафовать автомобилиста, едущего по обочине, просто нереально.
Так бывает, например, если ее разметка полностью стерлась. При этом, фактически, проезжая часть дороги увеличивается на ширину обочины. В таких условиях водители могут без нарушения ПДД беспрепятственно вести свои машины вплотную к бордюру или краю асфальтированной части дороги, не задумываясь, что некогда на асфальте под колесами их транспортного средства было что-то нарисовано.
Надо сказать, что стертая разметка — далеко не единственное условие для безнаказанной езды по обочине. Линии, например, вполне может полностью скрыть слой снега. А на плохо очищенной дороге его иной раз бывает столько, что становится просто непонятно, где заканчивается асфальт и начинается кювет. А про разметку обочины в подобных условиях вообще никто не думает.
Понятно, что в подобной ситуации ни о какой 12.15 КоАП речи не идет. Для водителя же главное в подобных условиях не линии на асфальте под слоем снега, а расположение края дороги. Упустишь этот момент — и с высокой долей вероятности окажешься в кювете.
Заметим, что бесстрашная езда по обочине даже не глазах ГИБДД возможна еще в одном случае. Иной раз автомобили попадают в аварии или ломаются прямо посреди проезжей части. При этом бывает так, что единственный путь объезда подобного препятствия пролегает именно по обочине.
В подобной ситуации все водители, объезжающие место дорожного инцидента, вынужденно превращаются в «обочечников». И никто не вправе их за это штрафовать, поскольку допущенное таким образом формальное нарушение ПДД считается совершенным в условиях крайней необходимости, а потому ненаказуемым — согласно статье 2.7 КоАП.