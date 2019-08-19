Битый и крашенный: как обманывают автосалоны, продавая новую машину

О том, что авто в салонах бывают далеко не новыми, говорить не принято. Автодилеры убеждают нас, что все проверки надо оставить для подержанных машин, а у них и кузов весь в родной краске без малейшей царапинки, и в салоне муха не сидела. Но это далеко не всегда не так.

Если деталь окрашена один раз, то слой краски не должен превышать 160 мкм (1 мм равен 1000 мкм), причем у большинства авто этот показатель даже меньше — до 120 мкм, хотя в исключительных случаях может быть и до 200 мкм. Для проверки толщины ЛКП используется прибор толщиномер.

Считается, что перекрашенные автомобили встречаются только на вторичном рынке. Однако VAG или Jaguar даже не скрывают, что окрашивают некоторые детали на заводе повторно. Происходит это после проверки на царапины или потертости. BMW вообще допускает толщину покрытия до 450 мкм, что примерно соответствует полной перекраске кузова до трех раз.

Повторная заводская покраска сама по себе не несет каких-то негативных последствий для автовладельца, кроме снижения стоимости на вторичке. Попробуйте потом объяснить покупателю, что машина не была в серьезном ДТП: доказать, что краска нанесена на заводе — практически невозможно.