Битый и крашенный: как обманывают автосалоны, продавая новую машину

Покупка нового автомобиля — всегда радость. Если, конечно, авто — действительно новое. Увы, но даже официальные автодилеры вполне могут подсунуть вместо него восстановленную и перекрашенную машину. Как оценить состояние транспортного средства, предлагаемого вам в автосалоне, разобрался портал «АвтоВзгляд».
О том, что авто в салонах бывают далеко не новыми, говорить не принято. Автодилеры убеждают нас, что все проверки надо оставить для подержанных машин, а у них и кузов весь в родной краске без малейшей царапинки, и в салоне муха не сидела. Но это далеко не всегда не так.
Если деталь окрашена один раз, то слой краски не должен превышать 160 мкм (1 мм равен 1000 мкм), причем у большинства авто этот показатель даже меньше — до 120 мкм, хотя в исключительных случаях может быть и до 200 мкм. Для проверки толщины ЛКП используется прибор толщиномер.
Считается, что перекрашенные автомобили встречаются только на вторичном рынке. Однако VAG или Jaguar даже не скрывают, что окрашивают некоторые детали на заводе повторно. Происходит это после проверки на царапины или потертости. BMW вообще допускает толщину покрытия до 450 мкм, что примерно соответствует полной перекраске кузова до трех раз.
Повторная заводская покраска сама по себе не несет каких-то негативных последствий для автовладельца, кроме снижения стоимости на вторичке. Попробуйте потом объяснить покупателю, что машина не была в серьезном ДТП: доказать, что краска нанесена на заводе — практически невозможно.
Но это не самое страшное. Автомобили, как правило, преодолевают до автосалонов долгий путь и несмотря на все меры предосторожности их вполне могу повредить при перевозке. Это может быть и незначительная царапина (чаще всего страдает водительская дверь), и серьезный дефект вроде мятого капота или побитой градом крыши.
Машины премиальных марок пытаются защитить специальной пленкой, да и то — обклеивают ей не все части кузова. Что уж говорить про т/с стоимостью до полутора миллионов рублей. Зачастую автосалон не будет заморачиваться с таким автомобилем и просто восстановит поврежденную деталь в своем же СТО. А продавать будет. как абсолютно новый. Причем ремонт может быть весьма некачественным. Но бывает ситуация и хуже.
К примеру, если автомобиль серьезно повредили уже в самом автосалоне. В него могла въехать другая машина, могли допустить ошибки при разгрузке. Само собой, деньги автодилер терять не захочет и после кузовного ремонта продает подшаманеный экземпляр под видом нового. Как защититься от такой подставы при покупке?
Во-первых, не стоит брать машину в непроверенных автосалонах, даже если там обещают невероятные скидки. Проблемы могут быть не только с автомобилем, но и с документами. Во-вторых, никто не запрещает взять на время покупки в аренду толщиномер (в Москве это удовольствие стоит примерно 500 рублей/сутки, пользоваться прибором просто, а выгадать с его помощью можно сотни тысяч рублей). Но даже если у вас с собой нет толщиномера, смотрите, чтобы на деталях не было подтеков краски и «шагрени».
Кроме того, кузовные детали не должны отличаться по оттенку, а зазор между ними не должен «гулять». Хотя при вторичной заводской покраске это не актуально — глаз не сможет увидеть лишний слой покрытия, а в остальном дефектов обычно нет. В-третьих, возьмите с собой человека, который не заинтересован в вашей покупке, так как ваш эмоциональный подъем при выборе может запросто замылить глаз.
И обязательно внимательно прочтите договор купли-продажи, поскольку особо осторожные дилеры вставляют в него пункты о том, что автомобиль мог быть окрашен в несколько слоев или отремонтирован. А лучший вариант — оплатить услуги специалиста по автоподбору, тогда вам не понадобится ни друг, ни толщиномер.
В любом случае, не доверяйте сладким речам продавцов. Их задача — продать вам товар любой ценой, ведь это их хлеб. Проверяйте все самостоятельно и верьте только своим глазам. Ведь в итоге ездить на разбитом «новом» автомобиле именно вам, а не им.