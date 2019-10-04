KIA Rio, Hyundai Solaris и другие популярные иномарки российского автопарка

Во вторую строчку вписался еще один бюджетник из Южной Кореи — Hyundai Solaris с показателем в 766 200 авто. Замыкает первую тройку Ford Focus, лидирующий в этом рейтинге еще год назад. По отечественным дорогам катается 746 600 «американцев».

Четвертое место досталось Toyota Corolla (699 500 штук), а пятое — Renault Logan (687 900 единиц). Далее, по данным «Автостата», по порядку в хит-параде расположились: внедорожник Chevrolet Niva (625 500 автомобилей), Volkswagen Polo (490 100 седанов), Toyota Camry (439 700 машин), Daewoo Nexia (421 000 экземпляров) и кроссовер Toyota RAV4 (407 400 штук).

Кстати, последний в октябре прошлого года сменил поколение. И спустя ровно год новинка, как уже писал портал «АвтоВзгляд», прописалась на российском рынке. «Паркетник» RAV4 пятой итерации для наших соотечественников приводит в движение 149-сильный мотор объемом 2 л или 2,5-литровый мощностью 199 л. с. — на выбор покупателя.