Новый Toyota RAV4 прошел «лосиный тест» по-скандинавски

Каждую осень европейские эксперты и журналисты тестируют автомобильные новинки, запущенные в продажу в текущем модельном году. Полученные результаты используются в ходе присуждения титула «Автомобиль года» (Car of the year). В числе прочих проверок машины проходят так называемый «лосиный тест».
В этом году под пристальное внимание попал новый Toyota RAV4, чьи продажи накануне стартовали и в России. Напомним, что в минувшем сентябре «паркетник» уже проверяли на управляемость журналисты шведского издания Teknikens Varld, подведя неутешительный итог: новинка справляется с маневром резкого перестроения лишь на скорости не выше 68 км/ч. Заметим, что тогда испытания проходил RAV4, по какой-то причине, загруженный под завязку и с перекаченными шинами.
Теперь же за дело взялись члены жюри «Автомобиль года 2020» — эксперты из 18 европейских стран, включая и Россию. На этот раз «японец» показал себя чуть ли не лучшим, обойдя почти всех претендентов на престижную премию: «Равчик» справился с «лосиным тестом», на скорости 74 км/ч. Лучший результат смог показать лишь Volkswagen T-Roc — 75 км/ч.
Добавим, что в этом году в предварительном списке номинантов звание «Автомобиля года» фигурируют 48 новинок, вышедших на рынок Европы. Голосование пройдет в два этапа. После первого, запланированого на 25 ноября, будет опубликован шот-лист из семи моделей-претендентов. К 2 марта 2020 года, когда стартует Женевское моторшоу, из их числа выберут победителя.