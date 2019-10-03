Новый Toyota RAV4 прошел «лосиный тест» по-скандинавски

Каждую осень европейские эксперты и журналисты тестируют автомобильные новинки, запущенные в продажу в текущем модельном году. Полученные результаты используются в ходе присуждения титула «Автомобиль года» (Car of the year). В числе прочих проверок машины проходят так называемый «лосиный тест».

В этом году под пристальное внимание попал новый Toyota RAV4, чьи продажи накануне стартовали и в России. Напомним, что в минувшем сентябре «паркетник» уже проверяли на управляемость журналисты шведского издания Teknikens Varld, подведя неутешительный итог: новинка справляется с маневром резкого перестроения лишь на скорости не выше 68 км/ч. Заметим, что тогда испытания проходил RAV4, по какой-то причине, загруженный под завязку и с перекаченными шинами.