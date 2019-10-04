Стала известна дата премьеры нового Isuzu D-Max

Внедорожник Isuzu D-Max второго поколения был представлен в 2012 году, так что для смены генерации время явно пришло. Как оказалось, ждать осталось недолго: дебют назначен на 19 октября и состоится он в Таиланде. К слову, там же прошел официальный показ первого «Дэ-Макса» в 2002 году.
Японский грузовичок получит новую внешность, обзаведется иной, более широкой радиаторной решеткой, модернизированной оптикой и современными электронными помощниками, разработанными, по некоторым данным, совместно с компанией Mazda.
Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», новый пикап, скорее всего, сохранит прежнюю моторную гамму, слегка увеличив мощность моторов.
Напомним, что сейчас для наших соотечественников автомобиль оснащают трехлитровым турбодизелем мощностью 177 л. с. Этот агрегат «японцу» достался весной. Ранее «вездеход» с грузовой платформой приводился в движение 163-сильным движком с отдачей в 163 силы.