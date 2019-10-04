Стала известна дата премьеры нового Isuzu D-Max

Внедорожник Isuzu D-Max второго поколения был представлен в 2012 году, так что для смены генерации время явно пришло. Как оказалось, ждать осталось недолго: дебют назначен на 19 октября и состоится он в Таиланде. К слову, там же прошел официальный показ первого «Дэ-Макса» в 2002 году.

Японский грузовичок получит новую внешность, обзаведется иной, более широкой радиаторной решеткой, модернизированной оптикой и современными электронными помощниками, разработанными, по некоторым данным, совместно с компанией Mazda.