Когда надо переобувать машину в зимние шины, и как это делать правильно

Так, готовясь к холодам, перво-наперво надо определиться, на каком типе зимней резины вы хотите передвигаться по снегу и льду — шипованной или нет. В принципе, ответ на этот вопрос дают многочисленные исследования шинников, согласно которым около 90% россиян отдают предпочтение шипам. Что и понятно.
Шипы или «липучка»
«Липучка» явно проигрывает шипованным покрышкам на льду, да и снежные наметы преодолевает хуже. И если учесть, что в мегаполисах — с их многочисленными эстакадами, мостами и тоннелями — дороги, несмотря на реагенты, регулярно обледенивают утром и по ночам дороги, шипы реально помогут избежать неприятных инцидентов. Да и при зимних поездках на дачные участки с ними проще бороться с плохо чищенными грунтовками. Явное преимущество нешипованных шин — более комфортная и тихая езда. Но в целом они больше подходят для тех регионов страны, где зима длится не очень долго и отличается мягкостью и бесснежностью.
Когда пора переобуваться?
Что же касается времени переобувки, то производители шин рекомендуют не дожидаться устойчивых минусовых температур, а отправляться в шиномонтажные мастерские при достижении среднесуточной температуры воздуха +7°С. То есть, фактически, этим можно заняться уже сейчас — заодно избежите очередей.
Какой должна быть минимальная глубина протектора?
Правда, если вы не приобретаете новую резину, обязательно проверьте хранившуюся на балконе или в гараже на предмет повреждений и глубины протектора, которая должна составлять для зимней «обуви» не менее 4 мм. Что же касается общей оценки состояния покрышек, то, увы, самостоятельно этого сделать нельзя (если, конечно, нет очевидных «грыж», проколов, сильных потертостей боковин), да и не каждый шиномонтажник в состоянии провести такую диагностику — тут лучше обратиться к спецам профессиональных шинных центров, которые есть у большинства официально представленных в стране шинных брендов.
Если не хотите заморачиваться этим, то примите во внимание, что в нашей стране принято использовать зимнюю резину не больше трех сезонов. Но вот, например, компания «Мишлен» устанавливает срок службы своих изделий до предельного износа рисунка протектора (не мене, повторимся 4 мм для зимних шин), но не более 10 лет с момента производства шины. Правда, при условиях правильного хранения.
Нивелир, баланс, обкатка
Еще один совет профессионалов касается правильной установки подержанных шин. Чтобы снивелировать их износ, рекомендуется каждый сезон менять покрышки местами — передние ставит на заднюю ось и наоборот. И, разумеется, балансировать шины при каждой новой установке, невзирая на то, хранились ли они в сборе с дисками, или отдельно.
А вот совет тем, кто купил новый комплект шипованных шин. Их, как и новый автомобиль, рекомендуется обкатывать. То есть первую тысячу километров не разгоняться свыше 70 км/ч и при этом избегать резких поворотов, торможений и ускорений.