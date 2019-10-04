Когда надо переобувать машину в зимние шины, и как это делать правильно

Так, готовясь к холодам, перво-наперво надо определиться, на каком типе зимней резины вы хотите передвигаться по снегу и льду — шипованной или нет. В принципе, ответ на этот вопрос дают многочисленные исследования шинников, согласно которым около 90% россиян отдают предпочтение шипам. Что и понятно.

Шипы или «липучка»

«Липучка» явно проигрывает шипованным покрышкам на льду, да и снежные наметы преодолевает хуже. И если учесть, что в мегаполисах — с их многочисленными эстакадами, мостами и тоннелями — дороги, несмотря на реагенты, регулярно обледенивают утром и по ночам дороги, шипы реально помогут избежать неприятных инцидентов. Да и при зимних поездках на дачные участки с ними проще бороться с плохо чищенными грунтовками. Явное преимущество нешипованных шин — более комфортная и тихая езда. Но в целом они больше подходят для тех регионов страны, где зима длится не очень долго и отличается мягкостью и бесснежностью.

Когда пора переобуваться?

Что же касается времени переобувки, то производители шин рекомендуют не дожидаться устойчивых минусовых температур, а отправляться в шиномонтажные мастерские при достижении среднесуточной температуры воздуха +7°С. То есть, фактически, этим можно заняться уже сейчас — заодно избежите очередей.