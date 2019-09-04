Isuzu начнет собирать в России рамные внедорожники

Японцы начали задумываться о производстве пикапа Isuzu D-Max на российских мощностях. Но пока это лишь намерение: чтобы собирать грузовички стало выгоднее, чем привозить из Таиланда, объемы продаж должны дойти до 2000—3000 внедорожников в год. Об этом сообщил порталу «АвтоВзгляд» официальный представитель марки Сергей Рябов. Если прогнозы аналитиков бренда сбудутся, то к локализации пикапа приступят в 2023 году.

Напомним, что Isuzu D-Max приехал на российский рынок в 2016 году. И только прошедшей весной пережил рестайлинг, получив слегка изменившуюся внешность, новую оптику, улучшенный салон и, главное, новый мотор — трехлитровый турбодизель мощностью 177 л. с., работающий в паре с шестиступенчатой АКП или с «механикой» с аналогичным числом скоростей.

Цена на такой автомобиль начинается от 2 145 000 рублей. Остался в продуктовой линейке и дореформенный D-Max со 163-сильным дизелем и прайсом от 1 885 000 ₽