Стартовало производство LADA Vesta с вариатором

Бесступенчатую КП от японской Jatco для LADA Vesta доработали, сделав компактнее и легче. Она агрегатирована с перекалиброванным и получившим модернизированные опоры 1,6-литровым мотором HR-16 мощностью 113 л. с.

Эти агрегаты получит «Веста» как в четырехдверном кузове, так и в кузове универсал. Обновками обзаведутся авто и в версии Cross. Автомобили сохранят прежний клиренс: 178 мм — в стандартном варианте, и 203 мм — у моделей во вседорожной модификации.