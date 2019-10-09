Стартовало производство LADA Vesta с вариатором

Бесступенчатую КП от японской Jatco для LADA Vesta доработали, сделав компактнее и легче. Она агрегатирована с перекалиброванным и получившим модернизированные опоры 1,6-литровым мотором HR-16 мощностью 113 л. с.
Эти агрегаты получит «Веста» как в четырехдверном кузове, так и в кузове универсал. Обновками обзаведутся авто и в версии Cross. Автомобили сохранят прежний клиренс: 178 мм — в стандартном варианте, и 203 мм — у моделей во вседорожной модификации.
В пресс-службе Волжского автозавода порталу «АвтоВзгляд» рассказали, что LADA Vesta с вариатором прошла длительные испытания: в ходовых тестах приняли участие 39 автомобилей, накатав в общей сложности 1 млн. км. Предсерийные образцы проверяли и в лабораторных условиях, и на дорогах: в 47-градусный мороз в Сургуте и 40-градусную жару в Тамани.
Напомним, что в июле на рынок вышел хетчбэк LADA XRAY c такими же вариатором и движком. Тогда с начал сборки «пятидверки» до объявления цен на нее прошло около месяца. По аналогии можно предположить, что и в этот раз до старта продаж Vesta с новыми агрегатами россиянам придется подождать около четырех недель.