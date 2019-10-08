Плюсы и минусы полиса КАСКО за три тысячи рублей

Итак, один из крупных игроков страхового рынка за последние полгода предложил потенциальным клиентом два удивительных по своей дешевизне продукта — полисы КАСКО за 9950 и 2950 рублей. Однако, как выясняется, за эти деньги автолюбитель получит не совсем КАСКО.
Во-первых, купить эти полисы может далеко не каждый автовладелец, а только хозяева некредитных отечественных автомобилей и иномарок не старше 10 лет и не дороже 1,5 млн. руб. И, во-вторых, застрахованную машину отремонтируют только в том случае, если страхователь не является виновником аварии. При этом машины старше пяти лет будут чинить не у официальных дилеров, а на сертифицированной страховщиком станции технического обслуживания.
И если покупка полиса за «десятку» еще как-то оправдана, поскольку защищает от автоворов, то «трехтысячник» является, по сути, насколько расширенным полисом ОСАГО. Да еще расширенным не на много: у первого компенсация в случае ДТП лимитирована 400 000 ₽, а у второго — 600 000.
Другое дело, что оба эти предложения интересны тем, что, как и в «настоящем» КАСКО, страховщика не интересует, есть ли у врезавшегося в вас водителя полис ОСАГО или нет, настоящий он — или поддельный, обанкротился его страховщик или продолжает работать. И с учетом того, что сегодня только по официальным данным до 20% водителей управляют автомобилем без ОСАГО либо с поддельным полисом, что при обычных раскладах лишает пострадавшего шанса на страховое возмещение, а судиться самому долго и, как правило, бесперспективно, подумать о покупке недоКАСКО все-таки имеет смысл. Другой плюс в том, что заявить о страховом случае по автострахованию и получить направление в автосервис можно непосредственно с места аварии с помощью мобильного приложения страховщика.
– Каждый из нас может стать участником аварии, в которой у виновника не окажется страховки. В этом случае автовладельцу придется самостоятельно оплачивать ремонт или пытаться получить возмещение с виновника через суд. Благодаря новому продукту водитель получает защиту от самого распространенного риска — аварии по вине третьих лиц, — комментирует ситуацию директор департамента андеррайтинга автострахования компании «АльфаСтрахование» Илья Григорьев.