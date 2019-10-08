Плюсы и минусы полиса КАСКО за три тысячи рублей

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КАСКО нынче дорого: средняя стоимость полиса составляет около 60 000 рублей. Не мудрено поэтому, что число договоров добровольного страхования, заключенных в этом году, не так уж и велико — страховщики продали менее 3 млн. полисов (ОСАГО — около 20 млн). И это при том, что как минимум треть из этого числа пришлось на покупателей новых авто, взятых в кредит. И вот, желая привлечь клиентов, страховые пускаются на всякие ухищрения, предлагая в том числе и полисы КАСКО по невероятно низким ценам: сегодня такой полис можно приобрести у вполне уважаемой и надежной страховой компании всего за 3000 «деревянных». Но имеет ли смысл это делать, разобрался портал «АвтоВзгляд».

Итак, один из крупных игроков страхового рынка за последние полгода предложил потенциальным клиентом два удивительных по своей дешевизне продукта — полисы КАСКО за 9950 и 2950 рублей. Однако, как выясняется, за эти деньги автолюбитель получит не совсем КАСКО.

Во-первых, купить эти полисы может далеко не каждый автовладелец, а только хозяева некредитных отечественных автомобилей и иномарок не старше 10 лет и не дороже 1,5 млн. руб. И, во-вторых, застрахованную машину отремонтируют только в том случае, если страхователь не является виновником аварии. При этом машины старше пяти лет будут чинить не у официальных дилеров, а на сертифицированной страховщиком станции технического обслуживания.

И если покупка полиса за «десятку» еще как-то оправдана, поскольку защищает от автоворов, то «трехтысячник» является, по сути, насколько расширенным полисом ОСАГО. Да еще расширенным не на много: у первого компенсация в случае ДТП лимитирована 400 000 ₽, а у второго — 600 000.

Фото realconsult.ru

Другое дело, что оба эти предложения интересны тем, что, как и в «настоящем» КАСКО, страховщика не интересует, есть ли у врезавшегося в вас водителя полис ОСАГО или нет, настоящий он — или поддельный, обанкротился его страховщик или продолжает работать. И с учетом того, что сегодня только по официальным данным до 20% водителей управляют автомобилем без ОСАГО либо с поддельным полисом, что при обычных раскладах лишает пострадавшего шанса на страховое возмещение, а судиться самому долго и, как правило, бесперспективно, подумать о покупке недоКАСКО все-таки имеет смысл. Другой плюс в том, что заявить о страховом случае по автострахованию и получить направление в автосервис можно непосредственно с места аварии с помощью мобильного приложения страховщика.

– Каждый из нас может стать участником аварии, в которой у виновника не окажется страховки. В этом случае автовладельцу придется самостоятельно оплачивать ремонт или пытаться получить возмещение с виновника через суд. Благодаря новому продукту водитель получает защиту от самого распространенного риска — аварии по вине третьих лиц, — комментирует ситуацию директор департамента андеррайтинга автострахования компании «АльфаСтрахование» Илья Григорьев.

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8 октября 2019
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