LADA Vesta Cross взорвала интернет новым цветом а-ля Hyundai

Некоторое время назад фотошпионы сфотографировали «Весту» с вариатором. Тогда было видно, что машина окрашена в сине-голубую эмаль. Цвет чем-то похож на тот, в который окрашивают автомобили Subaru.

Кроме этого, появились фото седана в синем цвете «Голубая планета» от LADA Granta. И вот теперь еще один новый оттенок. Он очень похож на тот, в который красят заряженный хэтчбек Hyundai i30N.

Таким образом, вазовцы могут проверять реакцию СМИ и окружающих на новый цвет. А потом определиться, нужен ли новый «колор» лифтованному седану или нет. А вам, кстати, как он?